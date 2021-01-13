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За разрешение на обыск у судьи ОАСК судью Антикорсуда привлекли к ответственности – ЦПК

13.01.2021, 18:14
За разрешение на обыск у судьи ОАСК судью Антикорсуда привлекли к ответственности – ЦПК - Фото
Высший антикоррупционный суд (Фото: пресс-служба ВАКС/Facebook)

Судья Высшего антикоррупционного суда Тимур Хамзин получил предупреждение от Высшего совета правосудия за то, что позволил НАБУ провести обыски у судьи Окружного административного суда Киева Владимира Келеберды. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram.

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По мнению третьей дисциплинарной палаты ВСП, для обыска не было достаточных оснований, пишут в ЦПК.

В то же время, по мнению судьи ВАКС, материалы дела свидетельствовали о необходимости обыска и о пропорциональности такого вмешательства в права Келеберды – подозреваемого в создании преступной организации, целью которой был захват госвласти. Другими способами, кроме как обыск и изъятие, получить информацию о возможном преступлении в этом случае было невозможно.

Хамзин отметил, что высказал лишь предположения о возможной причастности Келеберды к преступлению, никаких категорических утверждений не было.

В ЦПК назвали примечательным тот факт, что решение по Хамзину вынесли именно сегодня – накануне заседания в Высшем антикорсуде по пересмотру возможности продления расследования дела судей ОАСК.

В центре напомнили, что ВРП уже выносила предупреждения другой судье ВАКС – Вере Михайленко – за то, что позволила заочное расследование против экс-министра экологии времен Януковича Николая Злочевского.

  • 17 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку и еще ряду его коллег, в том числе Владимиру Келеберде. По версии следствия, они действовали в рамках преступной организации, целью которой был захват госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела.
  • 1 сентября НАБУ опубликовало видео о связях судей ОАСК и членов Высшего совета правосудия. В бюро заявили, что глава столичного окружного админсуда имеет беспрецедентное влияние на отдельных членов ВСП. В ВСП отрицают "внеслужебные" отношения с ОАСК.
  • 6 января судья ВАКС Андрей Бицюк отказался продлить срок расследования по делу о попытке захвата госвласти судьями ОАСК.

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Наталия Медведева
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