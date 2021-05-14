Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 14 мая

1. ИЗРАИЛЬСКИЕ ВОЙСКА НАЧАЛИ НАЗЕМНУЮ ОПЕРАЦИЮ В ГАЗЕ: БЬЮТ АРТИЛЛЕРИЕЙ. Израиль начал наземную операцию против радикалов в Газе: к ударам с воздуха присоединилась артиллерия. Пока неизвестно, подготовка это к вторжению войск или просто дистанционная операция (подробнее).

2. КИЕВ БУДУТ ЗАСТРАИВАТЬ БЕЗ ГЕНПЛАНА ДО 2024 ГОДА. Депутаты Киевсовета утвердили решение, позволяющее застройщикам самостоятельно разработать 219 Детальных планов территории (ДПТ), "за" проголосовали 68 депутатов (подробнее).

3. В ПРИЛОЖЕНИИ ДИЯ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ УСЛУГИ: ОНИ БУДУТ ДОСТУПНЫ С 17 МАЯ. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал только три услуги из полного списка, который будет представлен на презентации Diia Summit (подробнее).

4. КАБМИН ВВЕЛ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА ТОПЛИВО: СКОЛЬКО БУДУТ СТОИТЬ БЕНЗИН И ДТ В МАЕ. На период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр) (подробнее).

5. ПАДЕНИЕ ВВП УСКОРИЛОСЬ ДО 2% ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА – ГОССТАТ. Реальный ВВП в первом квартале сократился на 2% по сравнению с первым кварталом 2020 года (подробнее).

6. БАНК АНГЛИИ ПРИЗНАЛ BAIL-IN ЕВРООБЛИГАЦИЙ ПРИВАТБАНКА НА $595 МЛН. Банк Англии принял позитивное решение по запросу Нацбанка Украины о законности проведенной при национализации ПриватБанка операции bail-in четырех выпусков его еврооблигаций, выпущенных через британскую Credit Finance plc на $595 млн (подробнее).

7. В НАБСОВЕТ НАФТОГАЗА МОЖЕТ ВОЙТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ США – ШМЫГАЛЬ. В Кабмине рассчитывают, что набсовет согласится включить в свой состав представителя США (подробнее).

8. ОБСТРЕЛ ТЕЛЕКАНАЛА 112: СЕМЕНЧЕНКО СООБЩИЛИ О ПОДОЗРЕНИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРАКТА. СБУ сообщает о раскрытии совершения террористического акта, а именно обстрела телеканала 112 Украина, который произошел в июле 2019 года (подробнее).

9. СНБО ВВОДИТ САНКЦИИ ПРОТИВ БОЛЕЕ 600 "ВОРОВ В ЗАКОНЕ" И КРИМИНАЛЬНЫХ АВТОРИТЕТОВ. Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против более чем 600 человек и поручил провести аудит земель в Конча-Заспе и Пуще-Водице (подробнее).

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Вадим Ребрина

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