Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 16 февраля

1. Россия нанесла удар по Львовской области — попали в объект критической инфраструктуры. Российские оккупанты нанесли удар по Львовской области во время воздушной тревоги в ночь на 16 февраля (подробнее).

2. Павлоград. Армия России разрушила ракетами семь домов, есть погибшая и раненые — фото. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Павлограду, разрушив семь частных домов и повредив промышленное предприятие (подробнее).

3. Ночью Россия нанесла ракетный удар по Украине. ПВО сбила 16 ракет – Воздушные силы. Россияне выпустили по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования (подробнее).

4. Индия отказалась покупать российское дизельное топливо, говорят – невыгодно. Расходы на импорт с учетом фрахта и страхования оказываются слишком высокими и превышают "потолок", введенный странами G7, – $100 за баррель (подробнее).

5. Ночная атака ракетами и дронами не повлияла на работу энергосистемы — Укрэнерго. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже пятые сутки подряд и сегодня тоже не прогнозируется (подробнее).

6. "Очень дорого". Пентагон оценивает запасы армии США – Украина быстро расходует снаряды. Пентагон задумался об увеличении производства боеприпасов из-за того, что украинская артиллерия тратит их против оккупантов быстрее, чем союзники по НАТО успевают их производить (подробнее).

7. Норвегия приняла пятилетний пакет помощи Украине на $7,2 млрд. Парламент Норвегии одобрил многолетнюю масштабную программу поддержки Украины. На нее выделят около 75 миллиардов норвежских крон (подробнее).

8. В Молдове после российского обстрела Украины нашли обломки ракеты – фото. Пограничный патруль Молдовы обнаружил обломки ракеты, которая упала в районе Бричан (подробнее).

9. Из российского плена вернулись 100 военных, в том числе с Азовстали, и один гражданский. Среди освобожденных – нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ, из них 94 – защитники Мариуполя, включая 63 воина из Азовстали (подробнее).

Читайте также тексты дня:

Ученые научились проникать в сны людей и давать им команды. Вот как это у них получилось



Восточный фронт и Железные бабочки: 6 украинских фильмов, которые покажут на Берлинале

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.