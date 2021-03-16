Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 16 марта

1. TEAMS, AZURE, DYNAMICS 365 И ДРУГИЕ: В РАБОТЕ ПРОГРАММ MICROSOFT ПРОИЗОШЕЛ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБОЙ. Пользователи по всему миру жалуются на невозможность подключения к корпоративному сервису Microsoft Teams и ряд других проблем (подробнее).

2. КОРОНАВИРУС. ЗА СУТКИ ПОЧТИ ПЛЮС 10 000 ЗАБОЛЕВШИХ, В ЛИДЕРАХ ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ И КИЕВ. Вчера, 15 марта, в Украине выявили 9642 заболевших коронавирусом (днем ранее – 6792) (подробнее).

3. В УКРАИНЕ МЕНЯЮТ СХЕМУ ВАКЦИНАЦИИ ПРЕПАРАТОМ COVISHIELD ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ БОЛЕЗНИ. Для достижения максимального уровня иммунной защиты при вакцинации препаратом CoviShield (индийское торговое название вакцины Oxford-AstraZeneca) принято решение о трехмесячном интервале между дозами вместо первоначальных 28 дней (подробнее).

4. ГЕРМАНИЯ ХОЧЕТ "ВЫИГРАТЬ ВРЕМЯ" И ДОСТРОИТЬ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ВОПРЕКИ САНКЦИЯМ – REUTERS. Германия намерена завершить строительство газопровода Северный поток-2, вопреки возражениям и санкциям США. В Берлине хотят поставить Вашингтон перед фактом завершенного строительства (подробнее).

5. ЗЕЛЕНСКИЙ – ЛИДЕР ПРЕЗИДЕНТСКОГО РЕЙТИНГА, МЕЖДУ ПОРОШЕНКО И БОЙКО РАЗНИЦА В 3%: ОПРОС. За президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 27,4% украинцев из числа тех, кто определился с выбором. Его ближайшие конкуренты – лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко (19,7%) и сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко (17,1%) (подробнее).

6. УКРАИНЦЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ БОГАЧЕ. ЧТО ЕЩЕ ПОКАЗАЛ ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕНИЙ. Увеличилось количество украинцев, чье материальное состояние выросло в феврале по сравнению с январем текущего года (подробнее).

7. НАБСОВЕТ УКРЗАЛИЗНЫЦИ МОЖЕТ ОТСТРАНИТЬ ГЛАВУ ПРАВЛЕНИЯ ЖМАКА – LIGA.NET. Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" рассматривает отстранение главы правления компании Владимира Жмака (подробнее).

8. ГЛАВАРЯ ТЕРРОРИСТОВ ЛНР ПЛОТНИЦКОГО ПРИГОВОРИЛИ К ПОЖИЗНЕННОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ. Красногвардейский суд Днепра заочно приговорил главарей террористической организации ЛНР Игоря Плотницкого, Александра Гуреева и Андрея Патрушева к пожизненному лишению свободы без конфискации имущества за сбивание в 2014 году украинского самолета ИЛ-76 (подробнее).

9. НИ ОДНОЙ ПОСТАВКИ ВООРУЖЕНИЙ В РОССИЮ С 2014 ГОДА: УКРОБОРОНПРОМ ОПРОВЕРГАЕТ ДАННЫЕ SIPRI. Ни одно предприятие оборонного концерна Укроборонпром с конца августа 2014 года не заключало экспортных контрактов и не отправляло ни одной единицы вооружения в Россию (подробнее).

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Вадим Ребрина

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