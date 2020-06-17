Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 17 июня

1. ПОСТАВКИ В РОССИЮ. ТОП-МЕНЕДЖЕРАМ ЭЛЕКТРОТЯЖМАША ОБЪЯВИЛИ О ПОДОЗРЕНИИ. СБУ заявляет, что руководство Электротяжмаша под видом контракта с европейской коммерческой структурой поставляло продукцию в Россию (подробнее).

2. ВЕРХОВНЫЙ СУД РАЗРЕШИЛ ОСПОРИТЬ СПЕЦКОНФИСКАЦИЮ $1,5 МЛРД ЯНУКОВИЧА. Связанные с беглым президентом офшоры смогут оспорить в апелляции решение о спецконфискации с их счетов $1,5 млрд (подробнее).

3. У ЗЕЛЕНСКОГО НАПИСАЛИ НОВЫЙ ЗАКОН ОБ ОСОБОМ СТАТУСЕ ОРДЛО – СО "ШТАЙНМАЙЕРОМ". Глава Офиса президента Андрей Ермак говорит, что обновленный законопроект уже обсуждают представители Луганска и Донецка (подробнее).

4. КОРОНАВИРУС. КИЕВ И ДЕСЯТЬ ОБЛАСТЕЙ НЕ ГОТОВЫ К ОСЛАБЛЕНИЮ КАРАНТИНА. Самые высокие показатели заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю - в Волынской, Ровенской, Львовской и Черновицкой областях (подробнее).

5. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ РАДЕ ОСВОБОДИТЬ ШКОЛЬНИКОВ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ВНО В 2020 ГОДУ. Отмену обязательного внешнего независимого оценивания президент объясняет мерами по борьбе с коронавирусом (подробнее).

6. УЗ ЗАКУПИЛА НА 100 МЛН ГРН ВОРОВАННЫХ И Б/У ЗАПЧАСТЕЙ. СБУ ПРОВОДИТ ОБЫСКИ. СБУ раскрыла схему поставок запчастей и оборудования ненадлежащего качества. Цена вопроса – безопасность и 100 млн грн (подробнее).

7. КОРОНАВИРУС. КАРАНТИН В УКРАИНЕ ПРОДЛИЛИ ДО 31 ИЮЛЯ. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что угрозы от коронавируса по-прежнему остаются, "он никуда не исчез" (подробнее).

8. РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СПИСАНИИ ДОЛГОВ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ. Законопроект предполагает механизмы для погашения накопленных долгов на оптовом рынке электроэнергии (подробнее).

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