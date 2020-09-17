Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 17 сентября

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1. ВЕРХОВНАЯ РАДА НАЗНАЧИЛА ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ГЛАВЫ САП. Предложенные кандидатуры вызвали критику со стороны Запада и Центра противодействия коррупции (подробнее).

2. БОЛЬШАЯ СТРОЙКА ПОД УГРОЗОЙ. Таможня заблокировала фуры с битумом на границе с Беларусью (подробнее).

3. НАРДЕП ИЗ СЛУГИ НАРОДА, КОТОРОГО ПОДОЗРЕВАЮТ ВО ВЗЯТКЕ, ПРИБЫЛ НА ДОПРОС В НАБУ. Юрченко вручили подозрение, которое только сегодня утром подписала генпрокурор Венедиктова (подробнее).

4. СУД ЕС ОТКАЗАЛСЯ СНИМАТЬ С РОСНЕФТИ САНКЦИИ ЗА АГРЕССИЮ РФ ПРОТИВ УКРАИНЫ. Обоснования Совета Евросоюза для ограничительных мер были признаны достаточными (подробнее).

5. ЕВРОПАРЛАМЕНТ НЕ ПРИЗНАЕТ ЛУКАШЕНКО ПРЕЗИДЕНТОМ БЕЛАРУСИ. Депутаты заявили, что представителями народа считают Координационный совет (подробнее).

6. В УКРАИНЕ ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НЕ УЛУЧШАЕТСЯ 10 ЛЕТ. Молодежь не получает возможности вырасти продуктивными взрослыми из-за слабых инвестиций в здравоохранение и образование (подробнее).

7. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН О РАЗВЕДКЕ. В нем определяется понятие разведсообщества, какие ведомства в него входят и как они функционируют (подробнее).

8. РАДИОФОБИЯ. МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ БЛОКИРУЕТ УСТАНОВКУ ВЫШЕК 4G. Чиновники в некоторых городах и районах просят не устанавливать вышки около школ, больниц и других госучреждений (подробнее).

9. ОПЗЖ ОСПОРИЛА В КСУ ЗАКОННОСТЬ АНТИКОРРУПЦИОННОГО СУДА. В партии считают, что Конституция не допускает создания подобных судов (подробнее).

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Денис Юдин

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