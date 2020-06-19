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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 19 июня

Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 19 июня - Фото
19.06.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. МИНЗДРАВ ОТРЕАГИРОВАЛ НА АНТИРЕКОРД ПО COVID-19. 19 июня в Украине зафиксировали 921 новый случай COVID-19. Минздрав будет инициировать усиление контроля карантинных мер в общественном транспорте и некоторых супермаркетах. (подробнее)

2. 14 МОРЯКОВ ВЕРНУЛИСЬ В УКРАИНУ ПОСЛЕ ТРЕХ ЛЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ В ЛИВИИ. В аэропорту Борисполь встретили специальный рейс с украинцами, которые с апреля года были в заключении в Ливии. (подробнее)

3. ЦЕНЫ НА НЕФТЬ НАЧАЛИ РАСТИ. Цены на нефть растут более чем на 2% в пятницу, после того как ОПЕК и партнеры пообещали выполнить обязательства о сокращении добычи, а два крупных нефтяных трейдера сообщили о восстановлении спроса. (подробнее)

4. ГЛАВУ ХЕРСОНСКОГО ОБЛСОВЕТА МАНГЕРА АРЕСТОВАЛИ. Подозреваемый в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк руководитель Херсонского облсовета Владислав Мангер арестован без права внесения залога. (подробнее)

5. ЛЬГОТЫ НА ВВОЗ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ НЕ ОТМЕНЯТ. С 1 июля, с момента введения в действие новой редакции Таможенного тарифа, льготы на ввоз электромобилей в Украину продолжат свое действие. (подробнее)

6. ШЕСТЬ МЭРОВ ЗАЯВИЛИ О СОЗДАНИИ ПАРТИИ ПРОПОЗИЦІЯ. Основатели партии назвали ее целью развитие системы местного самоуправления в Украине. (подробнее)

7. НАБУ СООБЩИЛО О ПОДОЗРЕНИИ ЭКС-МИНИСТРУ ОМЕЛЯНУ. Экс-министра инфраструктуры подозревают в причинении ущерба государству на более чем 30 млн грн. (подробнее)

8. ВАКАРЧУК ВЫШЕЛ ИЗ ФРАКЦИИ ГОЛОС, ЧТОБЫ ПОКИНУТЬ РАДУ. Теперь партия Голос сможет исключить Святослава Вакарчука из избирательного списка, и он потеряет депутатский мандат. (подробнее)

9. ОШТРАФОВАНЫ ЕРМАК, ЛЯШКО И ДРУГИЕ СПУТНИКИ ЗЕЛЕНСКОГО. Все сопровождавшие президента Владимира Зеленского во время посещения кафе в Хмельницком оштрафованы на 17 000 грн за нарушение правил карантина. (подробнее)

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