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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 2 февраля

02.02.2021, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 2 февраля - Фото

1. КИТАЙЦЫ ИНВЕСТИРОВАЛИ В УКРАИНСКИЙ БРЕНД ТЕЛЕВИЗОРОВ KIVI: НА ЧТО ПОЙДУТ ДЕНЬГИ. Украинский производитель телевизоров KIVI объявил о привлечении инвестиций от китайской компании МТС – второго по величине ODM-производителя телевизоров (годовой объем производства МТС составляет 12,5 млн устройств) (подробнее).

2. МИНИСТР ФИНАНСОВ ПРОГНОЗИРУЕТ КОЛЕБАНИЯ КУРСА ГРИВНИ В ПРЕДЕЛАХ 10%. Марченко говорит, что колебания курса в 10% считаются нормальными и при таких условиях не должно быть валютных спекуляций (подробнее).

3. УКРАИНА ОЖИДАЕТ ОТ МВФ $2,2 МЛРД В 2021 ГОДУ – ГЛАВА НБУ. Украина ожидает в 2021 году получить от Международного валютного фонда $2,2 млрд в виде трех траншей (подробнее).

4. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАПРЕТА НА ИМПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РОССИИ НЕТ – УКРЭНЕРГО. В законе Украине "О рынке электрической энергии" на сегодняшний день не существует оснований для ограничения импорта электроэнергии из России (подробнее).

5. ВККС ХОТЯТ ЛИШИТЬ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ – ИХ ПОЛУЧИТ ВЫСШИЙ СОВЕТ ПРАВОСУДИЯ. Сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 4229. Он предусматривает, что теперь вопросом отбора кандидатов на должность судей в местных судах будет заниматься не Высшая квалификационная комиссия судей, а Высший совет правосудия (подробнее).

6. ЗАЗ НАЧИНАЕТ СБОРКУ ДВУХ МОДЕЛЕЙ KIA. Запорожский автозавод начинает сборку моделей Rio Sedan и кроссовера Rio X четвертого поколения от корейского автопроизводителя Kia Motors Corporation (подробнее).

7. МОТОР СИЧ. НАЦКОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ОТКРЫЛА ДЕЛО ПРОТИВ DRAGON CAPITAL. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку открыла дело в отношении депозитарного учреждения ООО "Драгон Капитал", на счетах которого в ценных бумагах размещены акции Мотор Сичи (подробнее).

8. ДЕПУТАТ ОПЗЖ И "ЭКС-СМОТРЯЩИЙ" ЗА КИЕВОМ ВАДИМ СТОЛАР КУПИЛ БИЗНЕС-ЦЕНТР "ПАРУС". Вагиф Алиев завершил продажу столичного бизнес-центра "Парус", рассказал бизнесмен в интервью LIGA.net (подробнее).

9. США МОГУТ ОТМЕНИТЬ САНКЦИИ ПРОТИВ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2, НО ЕСТЬ УСЛОВИЕ – HANDELSBLATT. США готовы обсуждать отмену санкций против газопровода из России в Европу Северный поток-2, но в Вашингтоне выдвигают ряд условий (подробнее).

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Вадим Ребрина
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