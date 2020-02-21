Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 21 февраля

1. УКРАИНА РАБОТАЕТ НАД НОВОЙ РЕДАКЦИЕЙ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ. РФ выступает против внесения в них любых изменений. Некоторые правки в соглашения "уже внесены", в частности "формула Штайнмайера" и разведение сил". Пристайко считает, что документ нужно менять, поскольку мир все еще не достигнут (подробнее).

2. РФ СНОВА ВМЕШИВАЕТСЯ В ВЫБОРЫ США, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ТРАМПУ ОСТАТЬСЯ. Американские разведчики сообщили об этом конгрессменам. Республиканцы заявили, что это "вздор", однако призвали разведчиков показать им эти материалы. РФ отрицает какое-либо вмешательство - как в 2016-м, так и сейчас (подробнее).

3. НАПК ВЗЯЛОСЬ ЗА ПОЕЗДКУ ЗЕЛЕНСКОГО В ОМАН. Агентство проверит, действительно ли был факт несвоевременного декларирования президентом поездки. Там заверяют, что они направили в соответствующие органы запросы о предоставлении необходимых для проверки документов (подробнее).

4. ТУРЦИЯ ПРОСИТ У США ПОДДЕРЖКУ СИСТЕМАМИ ПВО. Турция просит развернуть две батареи противоракетной системы Patriot на своей южной границе, чтобы противостоять наступлению сирийских войск. Это позволит Турции использовать истребители F-16 для ударов по войскам Асада (подробнее).

5. 4G БУДЕТ ВЕЗДЕ: VODAFONE, LIFECELL И КИЕВСТАР ПОЛУЧИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ. Это решение позволит им заменить используемый 2G на 4G. Начало внедрения технологии ожидается с сентября, лицензии начнут действовать с июля. Полностью выполнить условия операторы должны до конца 2024 года (подробнее).

6. BLABLACAR УЕХАЛ ИЗ ОККУПИРОВАННОГО КРЫМА. Сервис прекратил работу из-за санкций ЕС против РФ. В компании не уточнили, когда именно сервис перестал работать с полуостровом, но отметили, что это произошло недавно (подробнее).

7. ИНДИЯ СТАЛА ПЯТОЙ КРУПНЕЙШЕЙ ЭКОНОМИКОЙ МИРА. Она обошла Францию и Британию. С 1995 года ей удалось на 700% увеличить номинальный ВВП. В 2019 году объем ВВП у Индии составил $2,9 трлн. С точки зрения паритета покупательной способности ВВП Индии составил $10,5 трлн (подробнее).

8. ЦЕНА ЗОЛОТА ДОСТИГЛА МАКСИМУМА ЗА ПЯТЬ ЛЕТ. Котировки апрельских контрактов на золото на Comex в четверг выросли на 0,5% - до $1620,5 за унцию. Это самая высокая цена на закрытие с 14 февраля 2013 года. Это произошло на фоне опасений инвесторов, связанных с влиянием китайского коронавируса на мировую экономику (подробнее).

9. ИНДУСТРИЯ ОНЛАЙН-ИГР ВЫРОСЛА НА $150 МЛРД ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА. Это случилось из-за рекордного скачивания приложений пользователями из Китая - они использовали их для поиска альтернативных способов возобновления повседневной деятельности. Однако некоторые компании игровой индустрии пострадали из-за коронавируса (подробнее).

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