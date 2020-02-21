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За поездку Зеленского в Оман взялось НАПК - документ

За поездку Зеленского в Оман взялось НАПК - документ - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
21.02.2020, 14:05

В НАПК проверят, декларирование Зеленским "существенных имущественных изменений" в связи с путешествием в Оман

Национальное агентство предотвращение коррупции проверит поездку президента Владимира Зеленского на соответствие закону о предотвращении коррупции. Об этом говорится в ответе главы НАПК Александра Новикова на депутатский запрос Алексея Гончаренко из Европейской солидарности, передает пресс-служба партии.

Агентство проверит, действительно ли был факт несвоевременного декларирования президентом поездки.

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В НАПК заверили, что направили в соответствующие органы запросы о предоставлении необходимых для проверки документов.

  • С 5 января Зеленский находился в Омане. В Офисе президента настаивают, что встреча носила частный характер и оплачивалась за счет частных средств, несмотря на встречи Зеленского с оманскими властями. 3 февраля Госуправление делами заявило, что не оплачивало поездку.
  • 13 февраля журналисты программы "Схемы" заявили, что Зеленский якобы был в Омане одновременно с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Также они сообщили, что глава государства якобы возвращался в Киев на том же частном борту, которым летал Патрушев.
  • В Офисе президента эту информацию называют "ложью" и подали в суд с требованием опровержений и извинений. В редакции заявили, что не понимают, почему Офис президента требует от них опровергнуть информацию о встрече Зеленский-Патрушев, поскольку о такой встрече упоминания в программе не было.

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Фото - пресс-служба Евросолидарности

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