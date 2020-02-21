За поездку Зеленского в Оман взялось НАПК - документ

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Национальное агентство предотвращение коррупции проверит поездку президента Владимира Зеленского на соответствие закону о предотвращении коррупции. Об этом говорится в ответе главы НАПК Александра Новикова на депутатский запрос Алексея Гончаренко из Европейской солидарности, передает пресс-служба партии.

Агентство проверит, действительно ли был факт несвоевременного декларирования президентом поездки.

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В НАПК заверили, что направили в соответствующие органы запросы о предоставлении необходимых для проверки документов.

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Фото - пресс-служба Евросолидарности