Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 24 апреля

1. ПРИВАТБАНК ПОГАСИЛ МИЛЛИАРДНЫЕ ДОЛГИ КОЛОМОЙСКОГО ПЕРЕД НБУ. 2,34 млрд грн по крещдитам рефинансирования были выданы Привату еще до национализации (подробнее).

2. В МИНЗДРАВЕ ХОТЯТ ПРОВЕСТИ МАССОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ИММУНИТЕТ К КОРОНАВИРУСУ. Украина может стать пятой страной, где это осуществлено, заявил главный санврач Виктор Ляшко (подробнее).

3. ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ВЫРОСЛИ НА ФОНЕ ПОПЫТОК УМЕНЬШИТЬ ПЕРЕИЗБЫТОК НА РЫНКЕ. Утром июньская Brent торговалась по $22,19 (+4,03%), WTI по $17,29 (+4,79), в Кувейте заявили о сокращении поставок (подробнее).

4. В ГРУЗИИ ПОСТАВИЛИ УКРАИНЕ УЛЬТИМАТУМ ИЗ-ЗА ВОЗМОЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СААКАШВИЛИ В КАБМИН. Экс-президент Грузии заочно осужден на родине на шесть лет тюрьмы, премьер страны заявил, что Грузия как минимум отзовет посла, если назначение состоится (подробнее).

5. ТОП-ЧИНОВНИК ВРЕМЕН ЯНУКОВИЧА ПРЕТЕНДУЕТ НА ДОЛЖНОСТЬ В МИНФИНЕ. Экс-глава Антимонопольного комитета Василий Цушко подл декларацию кандидата на пост заместителя министра финансов (подробнее).

6. РАДА РАЗБЛОКИРОВАЛА ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТЕ. Теперь они могут быть подписаны и вступить в силу. Это поможет сократить срок рассмотрения "антиколомойского" закона в зале парламента (подробнее).

7. ЗЕЛЕНСКИЙ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ СААКАШВИЛИ ЗАНИМАЛСЯ ПЕРЕГОВОРАМИ С МВФ. Украине нужно больше помощи, чем она получает, считает возмоный кандадат на пост вице-премьера по реформам (подробнее).

8. ПОЖАР В БАЛАКЛЕЕ: ВЕРСИЯ СБУ ОБ АТАКЕ ДРОНА НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, СЧИТАЮТ В РАДЕ. Следственная комиссия парламента после проведенной экспертизы полагает, что причиной взрывов на складах боеприпасов могли быть заложенные в землю фугасные заряды (подробнее).

9. 200 ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ОТПРАВИЛИСЬ ИЗ УКРАИНЫ В ХЕЛЬСИНКИ. Спецрейс в Финляндю организоавли МИД и Министерство инфраструктуры (подробнее).

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