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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 24 мая

24.05.2021, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 24 мая - Фото

1. ПОЯВИЛАСЬ РЕАКЦИЯ ICAO НА ЗАХВАТ САМОЛЕТА RYANAIR В МИНСКЕ: ВСПОМНИЛИ ЧИКАГСКУЮ КОНВЕНЦИЮ. Вчерашняя принудительная посадка в Минске самолета авиакомпании Ryanair, который следовал из Греции в Литву, "может противоречить Чикагской конвенции" (подробнее).

2. ФРАКЦИЯ СЛУГИ НАРОДА ИЗБАВИЛАСЬ ОТ ШЕВЧЕНКО: ПОКЛОННИКА ЛУКАШЕНКО ИСКЛЮЧИЛИ. Шевченко в Facebook заявил, что рад решению фракции и что не будет менять позицию "в угоду некоторым политикам" (подробнее).

3. ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН. СЕТИ АЗС СНИЗИЛИ СТОИМОСТЬ БЕНЗИНА. За выходные (21-24 мая) розничные сети АЗС откорректировали цены на топливо (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ КЛЮЧЕВОЙ ДЛЯ РЕФОРМЫ ЗАКОН О ЗЕМЕЛЬНОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ. Президент Владимир Зеленский подписал ключевой для проведения земельной реформы закон № 2194 о земельной децентрализации (подробнее).

5. КУРС ETHEREUM ВЗЛЕТЕЛ НА 30% ЗА СУТКИ. Вторая крупнейшая (по капитализации) криптовалюта в мире Ethereum за 24 часа выросла в цене до $2260. Стоимость Ethereum на криптобирже Binance за прошедшие сутки увеличилась почти на 30% (подробнее).

6. ДАЛЬНОБОЙЩИКИ ПЕРЕКРЫЛИ ТРАССУ ПОД НИКОЛАЕВОМ ИЗ-ЗА СИСТЕМ ВЗВЕШИВАНИЯ ФУР: ФОТО, ВИДЕО. Возле Николаева десятки грузовых автомобилей перекрыли трассу в знак протеста против систем габаритно-весового контроля (подробнее).

7. ПРОМПРОИЗВОДСТВО РЕЗКО ВЫРОСЛО В АПРЕЛЕ. ЛИДЕР – ПЕРЕРАБОТКА. За месяц промпроизводство выросло на 2,7% по сравнению с мартом, учитывая сезонную корректировку (подробнее).

8. НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ЛУКАШЕНКО. ЕС МОЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТЬ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО НАД БЕЛАРУСЬЮ. Сегодня вечером лидеры Евросоюза соберутся на экстренное совещание из-за инцидента с пассажирским самолетом Ryanair в Беларуси. Лидеры ЕС в том числе обсудят приостановку всех полетов авиакомпаний блока над Беларусью, а также приостановку наземных перевозок (подробнее).

9. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОРУЧИЛ КАБМИНУ ОСТАНОВИТЬ АВИАСООБЩЕНИЕ С БЕЛАРУСЬЮ. Украина остановит авиасообщение с Беларусью и закроет воздушное пространство Беларуси для авиаперелетов из и в Украину (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Тема дня | Режим Лукашенко угрожал сбить и захватил пассажирский самолет Ryanair: что дальше

Вадим Ребрина
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