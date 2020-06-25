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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 25 июня

Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 25 июня - Фото
25.06.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ НОВЫЙ АНТИРЕКОРД: ПОЧТИ 1000 ЗАБОЛЕВШИХ ЗА СУТКИ. Это рекордный показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии (подробнее).

2. ОСЕНЬЮ МОГУТ ЗАХВАТИТЬ ДАМБУ В ХЕРСОНЕ, ЭТО ТИПИЧНО ДЛЯ РФ – ГЕНЕРАЛ АРМИИ США. В начале осени, прикрываясь масштабными военными учениями Кавказ-2020, Россия может попытаться захватить дамбу в Херсоне, которая перекрывает воду из Днепра в ранее оккупированный Крым (подробнее).

3. СУД ОБЯЗАЛ УЗ ВЫПЛАТИТЬ МИЛЛИАРДНЫЕ ДОЛГИ ДОНЕЦКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ. В УЗ заявляют, что решение суда по долгам Донецкой ж/д угрожает национальной безопасности и экономике Украины (подробнее).

4. БЕЗРАБОТИЦА ПАДАЕТ. НА РЫНОК ТРУДА ВЕРНУЛОСЬ 100 000 ЧЕЛОВЕК — ГОССТАТ. Количество официальных безработных сократилось на 100 000 человек, до 1,5 млн (подробнее).

5. ОКРУЖНОЙ АДМИНСУД КИЕВА ОТКРЫЛ ДЕЛО ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАБСОВЕТА ПРИВАТБАНКА. Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об изменении председателя и членов наблюдательного совета ПриватБанка (подробнее).

6. НАЗВАНЫ СТРАНЫ, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ ПРИНИМАТЬ УКРАИНЦЕВ. Государственное агентство развития туризма Украины опубликовало список стран, готовые принимать украинцев, и условия для въезда (подробнее).

7. СЕРГЕЙ ШКАРЛЕТ НАЗНАЧЕН И.О. МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ. Кабмин назначил Шкарлета заместителем министра образования и науки, также единогласным решением правительства на него возложили исполнение обязанностей министра (подробнее).

8. КАБМИН РАЗРЕШИЛ РАБОТУ КИНОТЕАТРОВ ТОЛЬКО СО 2 ИЮЛЯ. НАЗВАНЫ УСЛОВИЯ. Сегодня, 25 июля, Кабинет министров принял решение о запрете работы кинотеатров до 1 июля. При этом их работа может быть разрешена только со 2 июля при улучшении эпидемиологической ситуации (подробнее).

9. ИЗНАСИЛОВАНИЕ В ПОЛИЦИИ КАГАРЛЫКА. В МВД ПООБЕЩАЛИ ЖЕРТВЕ КРУГЛОСУТОЧНУЮ ОХРАНУ. В МВД заявили, что жертва изнасилования в Кагарлыке Неля Погребицкая не просила полицию предоставить ей круглосуточную охрану, но готовы это сделать (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Разбор | "Люди в страхе бросали авто и убегали с вещами". Почему опять затопило Прикарпатье

Вадим Ребрина
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