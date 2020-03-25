Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 25 марта

1. КАБМИН ПРОДЛИЛ КАРАНТИН И ВВЕЛ РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. Карантинные меры и режим ЧС продлятся предварительно до 24 апреля. Решение приняли из-за продолжающегося ухудшения ситуации с коронавирусом (подробнее).

2. КАБМИН СОЗДАЕТ "МОЗГОВОЙ ЦЕНТР" ДЛЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА КРИЗИС. Туда войдут аналитики и бизнсмены. Его задача: разработка долгосрочной стратегии развития Украины в условиях глобальной экономической нестабильности. К платформе уже присоединился ряд аналитических центров, например, Центр Разумкова (подробнее).

3. НАРДЕПЫ СН ПРИЗВАЛИ ПОДДЕРЖАТЬ "АНТИКОЛОМОЙСКИЙ" ЗАКОН. Под призывом подписались около 20 депутатов. Закон, в случае принятия, сделает невозможным возврат ПриватБанка Коломойскому. По мнению подписантов, на сегодня принятие закона – "единственный шанс для Украины получить кредит от МВФ и избежать дефолта" (подробнее).

4. GOOGLE ВЫДЕЛИЛ $550 000 МИНЗДРАВУ НА ИНФОРМКАМПАНИЮ О COVID-19. Это позволит пользователям поискового сервиса в первую очередь получать достоверную и актуальную информацию, инструкции и рекомендации по ситуации с коронавирусом. Пользователи будут меньше переходить на недостоверные источники (подробнее).

5. ЭКС-ГЛАВА МИД ЛЕОНИД КОЖАРА ЗАДЕРЖАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ В УБИЙСТВЕ. Ранее в его доме от огнестрельного ранения погиб экс-директор телеканал Интер Сергей Старицкий. По словам Геращенко, следователи пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить (подробнее).

6. ПОТЕРЯВШИМ РАБОТУ УКРАИНЦАМ ИЗ-ЗА КАРАНТИНА НАЗНАЧАТ СУБСИДИИ. Чтобы получить выплаты, нужно зарегистрироваться в службе занятости. Это можно сделать онлайн. Также на время карантина увеличат субсидии для оплаты "коммуналки" в среднем на 300 грн. Механизм заработает после принятия Радой закона о Стабилизационном фонде (подробнее).

7. БОЛЬШИНСТВО УКРАИНЦЕВ НЕ СМОГУТ ПЕРЕЖИТЬ КАРАНТИН БОЛЕЕ МЕСЯЦА. По данным опроса Gradus, у 15,5% опрошенных денег хватит на месяц, у 5,7% - на три недели, у 16,8% - на две недели, у 12,1% - на одну неделю и у 6,9% - на несколько дней или меньше (подробнее).

8. В МВФ НАЗВАЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕФОЛТА ДЛЯ УКРАИНЫ. Там считают, что дефолт может привести к девальвации гривни, инфляции, банкротству, пустым магазинам, набегам на банки, социальные протесты, насилие на улицах и мародерство, а также международную изоляцию (подробнее).

9. FITCH УХУДШИЛ ПРОГНОЗ УКРАИНСКИМ БАНКАМ. Аналитики считают, что экономическое давление из-за распространения коронавируса и снижения цен на нефть является отрицательным фактором для банков Украины. Это может привести к негативным рейтинговым действиям (подробнее).

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