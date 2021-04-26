Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 26 апреля

1. В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ ОБЪЯВИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ ОСКАР: СПИСОК ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ И АКТЕРОВ ГОДА. Лучшим фильмом года стала картина "Земля кочевников" (подробнее).

2. ОБЪЯВЛЕННЫЙ В РОЗЫСК СЫН ГЛАДКОВСКОГО ВЕРНУЛСЯ В УКРАИНУ, ЕМУ ВРУЧИЛИ ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ. Объявленный в розыск НАБУ сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, Игорь Гладковский, ночью 26 апреля вернулся в Украину (подробнее).

3. ОТ 7,88 ГРН ЗА КУБОМЕТР: ПОСТАВЩИКИ ГАЗА ОБНАРОДОВАЛИ ГОДОВЫЕ ТАРИФЫ. Газоснабжающие компании обнародовали цены на газ по условиям "годового тарифа". За кубометр газа компании просят от 7,99 до 13,5 грн (подробнее).

4. НЕТ АЛЬТЕРНАТИВ: УКРАИНА БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ТУРЕЦКИХ БОЕВЫХ ВЕРТОЛЕТОВ. Украина будет поставлять турецкой компании Turkish Aerospace Industries двигатели для ее вертолетов Atak-II. Об этом заявил гендиректор компании Темель Котиль в эфире турецкого CNN (подробнее).

5. ЗЕЛЕНСКИЙ: ВСЕ ИДЕТ К ТОМУ, ЧТО ВСТРЕЧА С ПУТИНЫМ СОСТОИТСЯ. Зеленский повторил тезис, что для него главное – суть разговора, а место и время встречи – "это уже детали" (подробнее).

6. УКРАИНА РАЗМЕСТИТ ЕВРОБОНДЫ. Украина решила разместить еврооблигации с погашением в 2029 году (подробнее).

7. КАК БУДУТ РАБОТАТЬ БАНКИ НА ПРАЗДНИКИ. Национальный банк определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и порядок работы банковской системы в период майских праздников (подробнее).

8. ВЫШЕГРАДСКАЯ ГРУППА: ВЗРЫВЫ В ЧЕХИИ — АКТ АГРЕССИИ СО СТОРОНЫ РОССИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ. Премьер-министры Польши, Венгрии и Словакии выразили полную солидарность с партнером Чехией в связи с действиями агентов российской военной разведки, которые привели к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году (подробнее).

9. РОССИЯ ВЫСЫЛАЕТ ЕЩЕ ОДНОГО ДИПЛОМАТА УКРАИНЫ. В МИД АНОНСИРОВАЛИ ОТВЕТНУЮ ВЫСЫЛКУ. Министерство иностранных дел России объявило персоной non grata сотрудника посольства Украины в России – он должен покинуть РФ до конца дня 30 апреля (подробнее).

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Вадим Ребрина

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