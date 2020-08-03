Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 3 августа

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1. В КИЕВЕ ЗАДЕРЖАН МУЖЧИНА, ЗАХВАТИВШИЙ ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА. Он заявлял, что у него бомба, и требовал возможности сделать заявление в СМИ. Взрывотехники взрывчатки не нашли (подробнее).

2. "ЗЕЛЕНЫЙ" ТАРИФ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ СНИЖЕН. Он будет варьироваться от 3,29 грн/кВтч до 7,37 грн/кВтч (подробнее).

3. МЭРЫ ВОЗМУЩАЮТСЯ РЕШЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ УСИЛИТЬ КАРАНТИН В ИХ ГОРОДАХ. Городской голова Тернополя Надал заявил, что киевская власть - слуги народа, а не хозяева. В то же время в МВД грозят непокорным мэрам ответственностью за каждого умершего от коронавируса (подробнее).

4. УКРЗАЛІЗНИЦЯ ЗАКРЫЛА ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ В ЛУЦК И ТЕРНОПОЛЬ. Тем, кто уже купил билеты, предложена компенсация полной стоимости (подробнее).

5. IKEA РАСШИРИТ АССОРТИМЕНТ В УКРАИНЕ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ. В компании надеются, к моменту открытия физического магазина в нем будут доступны 5000 товаров (подробнее).

6. СУД НАЗНАЧИЛ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ ФИГУРАНТУ ДЕЛА О ПЛЕНКАХ ОАСК. Прокуратура требовала для главы ГСА Холоднюка залог в миллион грн, но суд отпустил его под личное обязательство (подробнее).

7. АЗОТНЫЙ БИЗНЕС ФИРТАША НЕ БУДЕТ РАЗДЕЛЕН И ОШТРАФОВАН. Суд признал решение АМКУ о разделении холдинга Ostchem недействительным и отменил штраф в 107 млн грн (подробнее).

8. США ВСТУПИЛИ В НОВУЮ ФАЗУ ЭПИДЕМИИ COVID-19. В Белом доме предупредили, что коронавирус чрезвычайно распространился как в городской, так и в сельской среде (подробнее).

9. ЦЕНЫ НА АРБУЗЫ В УКРАИНЕ В ТРИ РАЗА ВЫШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ. Высокие цены объясняют плохими погодными условиями в мае и июне (подробнее).

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Денис Юдин

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