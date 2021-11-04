Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 4 ноября

1. В УКРАИНЕ РЕКОРД ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19 И 3 МЛН ИНФИЦИРОВАННЫХ ЗА ВСЕ ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ. Вчера, 3 ноября, в Украине выявили рекордные 27 377 заболевших коронавирусом (днем ранее – 23 393), за все время эпидемии инфекцию зафиксировали у 3 млн человек (подробнее).

2. БОЛЕЕ 40 СТРАН, СРЕДИ КОТОРЫХ И УКРАИНА, СОГЛАСИЛИСЬ ПОСТЕПЕННО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УГЛЯ. На климатическом саммите ООН COP26 в Глазго более 40 стран мира обязались отказаться от инвестиций в строительство угольных электростанций. Таким образом планируют уменьшить количество выбросов в атмосферу (подробнее).

3. ЕБРР ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ВВП УКРАИНЫ В 2021 И 2022 ГОДАХ НА 3,5%. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста экономики Украины в 2021 году. Банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 и 2022 годах на 3,5% (подробнее).

4. ПРИВАТБАНК ГОТОВИТСЯ К ЧЕРНОЙ ПЯТНИЦЕ: ПРИОСТАНОВИТ РАБОТУ СЕРВИСОВ И ПРИВАТ24. ПриватБанк обновит программное обеспечение процессингового центра. Сервисы банка 7 ноября с 01-00 до 04-30 часов утра будут недоступны (подробнее).

5. РАДА НАЗНАЧИЛА МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ АЛЕКСЕЯ РЕЗНИКОВА. Назначение Резникова поддержали 228 нардепов из Слуги народа, 19 из группы Доверие, 16 из группы За будущее и 10 внефракционных (подробнее).

6. ВЕРХОВНАЯ РАДА НАЗНАЧИЛА НОВОГО ГЛАВУ МИНПРОМА. Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины назначен Павел Рябикин (подробнее).

7. ВЕРХОВНАЯ ​РАДА НАЗНАЧИЛА ЮЛИЮ СВИРИДЕНКО МИНИСТРОМ ЭКОНОМИКИ. 4 ноября 2021 года Верховная Рада назначила Юлию Свириденко министром экономики вместо Алексея Любченко (подробнее).

8. МИНИСТРОМ ПО РЕИНТЕГРАЦИИ КРЫМА И ДОНБАССА НАЗНАЧЕНА ИРИНА ВЕРЕЩУК. "За" проголосовали 260 нардепов, "против" – 1, "воздержались" – 73 (подробнее).

9. РОССИЯ ЗАБЛОКИРОВАЛА ТРАНЗИТ УГЛЯ ИЗ КАЗАХСТАНА ДЛЯ УКРАИНСКИХ ТЭС. Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана в Украину. Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы (подробнее).

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Вадим Ребрина

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