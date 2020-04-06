Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 6 апреля

1. НБУ СМЯГЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯ К БАНКАМ НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА. Регулятор разрешил подавать документы только в электронном виде, продлил сроки ряда требований по управлению проблемными активами (подробнее).

2. САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ НЕ МЕШАЮТ ЕЙ БОРОТЬСЯ С КОРОНАВИРУСОМ, СЧИТАЮТ В ЕС. Такую позицию представитель Еврокомиссии Петер Стано объяснил тем, что санкции введены против отдельных компаний и лиц (подробнее).

3. БИЗНЕС ОЦЕНИЛ СЦЕНАРИИ ПРОДЛЕНИЯ КАРАНТИНА. Большинство предпринимателей считают его губительным: две трети предприятий ожидают потери более чем в 20% по сравнению с прошлым годом (подробнее).

4. ПРЕМЬЕР ВЕЛИКОБРИТАНИИ ДЖОНСОН ГОСПИТАЛИЗИРОВАН. Симптомы COVID-19 сохраняются у него уже десять дней после постановки диагноза (подробнее).

5. МВФ ГОТОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕСЬ РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ. Кризис из-за пандемии директор-распорядитель фонда назвала худшим, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, для помощи странам организация может потратить $1 трлн (подробнее).

6. НАРДЕП ОСПОРИЛ В СУДЕ КАРАНТИН. Алексей Гончаренко считает, что постановления Кабмина нарушают его конституционные права (подробнее).

7. ЗА МАРТ УКРАИНЦЫ ЗАБРАЛИ ИЗ БАНКОВ 2,7 МЛРД ГРН И $19 МЛН. В НБУ говорят, что тенденция снимать деньги была слабой и кратковременной (подробнее).

8. ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА В КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЕ ЗАБОЛЕЛИ КОРОНАВИРУСОМ. Наместник Лавры митрополит Павел сделал тест (подробнее).

9. ПОЛИЦИЯ ОШТРАФОВАЛА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГИПЕРМАРКЕТЫ ЗА НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА. Наказание грозит владельцам торговых центров в Белой Церкви, Боярке и Буче, судя по фотографиям - речь идет о сети Новая линия (подробнее).

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