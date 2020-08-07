Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 7 августа

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1. МИНЮСТ США ОБВИНИЛ КОЛОМОЙСКОГО В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ. По версии американцев, Коломойский приобрел в США два объекта недвижимости на деньги, украденные в ПриватБанке (подробнее).

2. КОЛОМОЙСКИЙ ОТВЕТИЛ НА ОБВИНЕНИЯ МИНЮСТА США. Бизнесмен утверждает, что все его американские инвестиции были сделаны из собственных средств (подробнее).

3. ЗАМГЛАВЫ НБУ НАЗНАЧЕН АЛЕКСЕЙ ШАБАН. Он более 24 лет работал в ПриватБанке, в феврале 2020 года начал работу в НБУ (подробнее).

4. В ПОЛЬШЕ АРЕСТОВАН ЧЕТВЕРТЫЙ ФИГУРАНТ ДЕЛА НОВАКА. Польский бизнесмен якобы предложил экс-главе Укравтодора взятку в 700 000 злотых (подробнее).

5. В СОВЕТЕ ЕВРОПЫ ЖДУТ ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ ВЛАСТЕЙ УКРАИНЫ НА БЕСПРЕДЕЛ В ОАСК. Речь идет о незаконной попытке судей получить доступ к телефону журналистки Следствие.Инфо (подробнее).

6. СОСТОЯНИЕ ЦУКЕРБЕРГА ПРЕВЫСИЛО $100 МЛРД. Доходы основателя Facebook резко выросли после того, как компания запустила Instagram Reels - аналог TikTok (подробнее).

7. ПРОКУРАТУРА ПОВТОРНО АРЕСТОВАЛА АКЦИИ МОТОР СИЧ. Бизнесмен Ярославский попросил вмешаться президента Зеленского, предупреждая о возможных многомиллионных исках со стороны Китая (подробнее).

8. УКРЗАЛІЗНИЦЯ РАЗРАБОТАЛА ПРОГРАММУ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОЕЗДАХ. Планируется ввести военизированную охрану и установить видеокамеры (подробнее).

9. США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ ЛИДЕРА ГОНКОНГА. Кэрри Лэм и других гонконгских и китайских чиновников обвиняют в подрыве автономии города (подробнее).

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Денис Юдин

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