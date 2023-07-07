Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 7 июля

1. ВСУ: Россия ночью атаковала Украину дронами Shahed. ПВО сбило 12 штук, есть шесть прилетов. Российские оккупанты в ночь на 7 июля атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, зафиксировано шесть прилетов (подробнее).

2. PepsiCo, Mars и Mondelez увеличили доход в России в прошлом году – Bloomberg. Американские компании Mondelez, Mars Inc. и PepsiCo Inc. в прошлом году зафиксировали существенный рост продаж на территории России. Они остались работать в стране, несмотря на вторжение России в Украину (подробнее).

3. Байден одобрил передачу кассетных боеприпасов Украине – WP. WP утверждает, что шаг по передаче кассетных боеприпасов произошел на фоне "беспокойства по поводу задержки контрнаступления" Украины и уменьшением западных запасов конвенционных артиллерийских снарядов (подробнее).

4. Чехия дает ВСУ штурмовые вертолеты и авиасимуляторы для обучения летчиков F-16 в Украине. Чехия безвозмездно передаст Воздушным силам ВСУ штурмовые вертолеты, боеприпасы, а также подключается к программе обучения летчиков на истребителях F-16 и дает Силам обороны авиасимулятор, чтобы авиаторы проходили определенный курс в Украине (подробнее).

5. Словакия поставит Украине еще 16 САУ Zuzana 2 и наладит их совместное производство. Зеленский объявил, что Братислава изготовит и поставит Киеву еще 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana 2 (подробнее).



6. Укрэнерго попросило выключать кондиционеры: резко выросло потребление в энергосистеме. НЭК "Укрэнерго" попросила украинцев выключать кондиционеры после 16:00 (подробнее).

7. Мостоукладчик с мостом, "Барсук", глушилки и HX81: новая партия техники для ВСУ из Германии – видео. Немецкое правительство обнародовало публичную часть нового пакета военной помощи Силам обороны, который уже передан в Украину: там тяжелая транспортная и инженерная техника, глушилки против дронов и т.д. (подробнее).

8. Даже самый плохой сценарий на ЗАЭС не угрожает населению, — Американское ядерное общество. Даже самый плохой сценарий на Запорожской АЭС не будет представлять радиологическую опасность для населения. Об этом заявили в Американском ядерном агентстве (подробнее).

9. МВФ установил для Украины четыре дополнительных требования: список. Министерство финансов в пятницу, 7 июля, опубликовало обновленный меморандум об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом в рамках первого пересмотра кредитной программы (подробнее).

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