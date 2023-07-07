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Дев'ять головних новин України та світу на 19:00 7 липня

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 19:00
Дев'ять головних новин України та світу на 19:00 7 липня - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

1. ЗСУ: Росія вночі атакувала Україну дронами Shahed. ППО збила 12 штук, є шість прильотів. Російські окупанти в ніч проти 7 липня атакували Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, зафіксовано шість прильотів (детальніше).

2. PepsiCo, Mars і Mondelez збільшили дохід у Росії торік – Bloomberg. Американські компанії Mondelez, Mars Inc. та PepsiCo Inc. торік зафіксували суттєве зростання продажів на території Росії. Вони залишилися працювати в країні, попри вторгнення Росії до України (детальніше).

3. Байден схвалив передання касетних боєприпасів Україні – WP. WP стверджує, що крок щодо передання касетних боєприпасів стався на тлі "занепокоєння з приводу затримки контрнаступу" України та зменшення західних запасів конвенційних артилерійських снарядів (детальніше).

4. Чехія дає ЗСУ штурмові вертольоти та авіасимулятор для навчання льотчиків F-16 в Україні. Чехія безоплатно передасть Повітряним силам ЗСУ штурмові вертольоти, боєприпаси, а також підключається до програми навчання льотчиків на винищувачах F-16 та дає Силам оборони авіасимулятор, щоб авіатори проходили певний курс в Україні (детальніше).

5. Словаччина поставить Україні ще 16 САУ Zuzana 2 та налагодить їх спільне виробництво. Зеленський оголосив, що Братислава виготовить та поставить Києву ще 16 самохідних артилерійських установок Zuzana 2 (детальніше).

6. Укренерго попросило вимикати кондиціонери: різко виросло споживання в енергосистемі. НЕК "Укренерго" попросила українців вимикати кондиціонери після 16:00 (детальніше).

7. Мостоукладач з мостом, "Борсук", глушилки та HX81: нова партія техніки для ЗСУ з Німеччини – відео. Німецький уряд оприлюднив публічну частину нового пакету військової допомоги Силам оборони, який вже передано в Україну: там важка транспортна та інженерна техніка, глушилки проти дронів тощо (детальніше).

8. Навіть найгірший сценарій на ЗАЕС не загрожує населенню, — Американське ядерне товариство. Навіть найгірший сценарій на Запорізькій АЕС не становитиме радіологічної небезпеки для населення. Про це заявили в Американському ядерному агентстві (детальніше).

9. МВФ встановив для України чотири додаткові вимоги: список. Міністерство фінансів у п'ятницю, 7 липня, опублікувало оновлений меморандум про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом в межах першого перегляду кредитної програми (детальніше).

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