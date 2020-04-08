Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 8 апреля

1. КАРАНТИН ПРОДЛИТСЯ КАК МИНИМУМ ДО МАЯ. В руководстве страны считают, что сейчас нельзя говорить о смягчении карантина из-за эпидемии коронавируса, особенно с учетом угрозы скопления людей на Пасху. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что ВОЗ рекомендовала Украине продлить ограничения (подробнее).

2. ВЕНЕДИКТОВА ЗАВЕЛА ПЯТЬ ДЕЛ НА ПОРОШЕНКО. ГБР будет расследовать, были ли законными назначения пятым президентом судей Верховного суда в 2017 и 2019 годах. Адвокаты Порошенко считают дело "юридическим абсурдом", "политическими преследованиями" и "попыткой дискредитировать Верховный Суд и установить над ним контроль" перед рассмотрением дела о национализации ПриватБанка (подробнее).

3. НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА МОГУТ СМЕСТИТЬ ИЗ-ЗА КАРАНТИНА. Учебный год для второго, третьего, четвертого курсов университеты могут начать 1 сентября. В Минобразования рассматривают варианты, что для первокурсников учебный год может начаться 15 сентября или 2 ноября (подробнее).

4. МИНИСТР ЭКОНОМРАЗВИТИЯ РАССКАЗАЛ, КАК БУДУТ ВЫВОДИТЬ ЭКОНОМИКУ ИЗ КРИЗИСА. Правительство планирует реанимировать экономику через локализацию в госзакупках, поддержку аграрного сектора и экспорта. Игорь Петрашко заявил, что будут рассматривать как традиционные рецепты возобновления экономики, так и нетрадиционные (подробнее).

5. НОВАЯ ПОЧТА, АТБ И ROZETKA ЗАПУСКАЮТ ДОСТАВКУ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ. Клиентам доступны три набора необходимых товаров стоимостью 143, 402 и 551 грн. Стоимость доставки составляет 55-75 грн (подробнее).

6. В I КВАРТАЛЕ ТАМОЖНЯ ОБНАРУЖИЛА НАРУШЕНИЙ НА 500 МЛН. В суд передали более 3500 дел. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, таможня составила на 38% больше протоколов о нарушении правил с реально изъятыми предметами и на 120% больше дел передала в суд (подробнее).

7. КОЛИЧЕСТВО БЕЗРАБОТНЫХ В УКРАИНЕ ВЫРОСЛО НА 13%. По состоянию на 7 апреля 2020 года в стране 640 000 безработных. В Минэкономики ожидают роста как временной, так и постоянной безработицы в этом году до 9,4% (подробнее).

8. В УКРАИНЕ ВПЕРВЫЕ ПРОВЕДУТ СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ВИДЕОСВЯЗИ. Использовать будут платформу Zoom. В Днепропетровском окружном административном суде будет рассматриваться иск ООО "Трансформ Энерджи" к Киевской таможне (подробнее).

9. СОВЕТНИК МЕРКЕЛЬ ОБЪЯСНИЛ НИЗКУЮ СМЕРТНОСТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА В ГЕРМАНИИ. По словам Кристиана Дростена, ФРГ заранее подготовилась к эпидемии: обеспечила большое количество тестов и предотвратила массовое распространение SARS-CoV-2 под Мюнхеном. Медики также отмечают роль дисциплинированности немцев, регулярных медосмотров людей старше 35 лет и учет опыта других стран при подготовке к удару COVID-19 (подробнее).

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