UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 8 сентября

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2021, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 8 сентября - Фото

1. США ЗНАЛИ О СПЕЦОПЕРАЦИИ УКРАИНЫ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ НАЕМНИКОВ ЧВК ВАГНЕРА – CNN. США были в курсе о спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера, которая якобы была сорвана в августе 2020 года. Возможно, США также оказывали помощь для ее проведения, сообщает CNN со ссылкой на источники в украинской и американской разведке (подробнее).

2. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН ОБ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ: ЧТО ОБЕЩАЮТ ИНВЕСТОРАМ. Документ направлен на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках (подробнее).

3. КУРИРОВАТЬ ПОЛИТИКУ США ПО УКРАИНЕ БУДЕТ КРИТИК СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2: КТО ТАКАЯ ДАННИГАН. Надзор за политикой администрации Джо Байдена по центральной и восточной Европе, включая Украину, будет осуществлять в Государственном департаменте США Робин Данниган (подробнее).

4. ВЕРХОВНАЯ РАДА ЛЕГАЛИЗИРОВАЛА ВИРТУАЛЬНЫЕ АКТИВЫ. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3637 "О виртуальных активах", который легализирует использование виртуальных активов в Украине (подробнее).

5. ПОСЛЫ ЕС ОДОБРИЛИ ПРОДЛЕНИЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ. Санкции против 177 человек и 48 организаций за подрыв территориальной целостности Украины будут продлены на шесть месяцев (подробнее).

6. ВЕРХОВНАЯ РАДА РАЗРЕШИЛА ОДНОВРЕМЕННО ОФОРМЛЯТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК И НЕДВИЖИМОСТЬ НА НЕМ. Депутаты Верховной Рады 301 голосом приняли во втором чтении и в целом законопроект №5248, разрешающий одновременное оформление прав на земельный участок при покупке недвижимости на нем (подробнее).

7. НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ НАБСОВЕТА НАФТОГАЗА ПОДАЛИ В ОТСТАВКУ. Три независимые члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" 7 сентября подали в отставку (подробнее).

8. ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБЯЗАЛА ГОСКОМПАНИИ РАСКРЫТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ЗАРПЛАТАХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. Депутаты 324 голосами поддержали во втором чтении законопроект №3952 об изменениях в законы о защите персональных данных и о доступе к публичной информации, который открывает общий доступ к информации о размерах зарплат в государственных компаниях (подробнее).

9. ВЕРИФИКАЦИЯ ПРОДАВЦОВ И ТОВАРА. КАБМИН ХОЧЕТ "ЗАРЕГУЛИРОВАТЬ" ИНТЕРНЕТ-КОММЕРЦИЮ. Минэкономики разработало законопроект "О защите прав потребителей" (в новой редакции). Документ призван ввести "действенные механизмы" для регулирования интернет-коммерции (подробнее).

Читайте также главный текст дня: История | Адмирал Ставридис написал книгу о войне. Через 10 лет западный мир может погибнуть

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 