Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 8 сентября

1. США ЗНАЛИ О СПЕЦОПЕРАЦИИ УКРАИНЫ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ НАЕМНИКОВ ЧВК ВАГНЕРА – CNN. США были в курсе о спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера, которая якобы была сорвана в августе 2020 года. Возможно, США также оказывали помощь для ее проведения, сообщает CNN со ссылкой на источники в украинской и американской разведке (подробнее).

2. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН ОБ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ: ЧТО ОБЕЩАЮТ ИНВЕСТОРАМ. Документ направлен на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках (подробнее).

3. КУРИРОВАТЬ ПОЛИТИКУ США ПО УКРАИНЕ БУДЕТ КРИТИК СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2: КТО ТАКАЯ ДАННИГАН. Надзор за политикой администрации Джо Байдена по центральной и восточной Европе, включая Украину, будет осуществлять в Государственном департаменте США Робин Данниган (подробнее).

4. ВЕРХОВНАЯ РАДА ЛЕГАЛИЗИРОВАЛА ВИРТУАЛЬНЫЕ АКТИВЫ. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3637 "О виртуальных активах", который легализирует использование виртуальных активов в Украине (подробнее).

5. ПОСЛЫ ЕС ОДОБРИЛИ ПРОДЛЕНИЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ. Санкции против 177 человек и 48 организаций за подрыв территориальной целостности Украины будут продлены на шесть месяцев (подробнее).

6. ВЕРХОВНАЯ РАДА РАЗРЕШИЛА ОДНОВРЕМЕННО ОФОРМЛЯТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК И НЕДВИЖИМОСТЬ НА НЕМ. Депутаты Верховной Рады 301 голосом приняли во втором чтении и в целом законопроект №5248, разрешающий одновременное оформление прав на земельный участок при покупке недвижимости на нем (подробнее).

7. НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ НАБСОВЕТА НАФТОГАЗА ПОДАЛИ В ОТСТАВКУ. Три независимые члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" 7 сентября подали в отставку (подробнее).

8. ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБЯЗАЛА ГОСКОМПАНИИ РАСКРЫТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ЗАРПЛАТАХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. Депутаты 324 голосами поддержали во втором чтении законопроект №3952 об изменениях в законы о защите персональных данных и о доступе к публичной информации, который открывает общий доступ к информации о размерах зарплат в государственных компаниях (подробнее).

9. ВЕРИФИКАЦИЯ ПРОДАВЦОВ И ТОВАРА. КАБМИН ХОЧЕТ "ЗАРЕГУЛИРОВАТЬ" ИНТЕРНЕТ-КОММЕРЦИЮ. Минэкономики разработало законопроект "О защите прав потребителей" (в новой редакции). Документ призван ввести "действенные механизмы" для регулирования интернет-коммерции (подробнее).

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Вадим Ребрина

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