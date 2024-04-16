Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 16 апреля

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

1. Зеленский подписал закон о мобилизации: основные положения документа . 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. Об этом стало известно из карточки законопроекта №10449 на сайте парламента (подробнее ).

2. Джонсон представил план: разделить помощь Украине, Израилю и Тайваню . Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что разобьет законопроект о помощи союзникам на четыре отдельные части (подробнее ).

3. Шольц встретился с Си Цзиньпином в Пекине. На повестке дня – война в Украине . Канцлер Германии Олаф Шольц 16 апреля встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине. Об этом сообщило информационное агентство Xinhua (подробнее ).

4. "У нас закончились ракеты". Зеленский назвал причину уничтожения Трипольской ТЭС . Россия во время воздушной атаки 11 апреля запустила по Трипольской тепловой электростанции 11 ракет. Украинская противовоздушная оборона сбила первые семь, а потом просто закончились ракеты для защиты станции. Об этом в интервью PBS сказал президент Владимир Зеленский (подробнее ).

5. СБУ уничтожила российскую РЛС "Небо-У", которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины . Бойцы Службы безопасности Украины поразили российский радиолокационный комплекс дальнего действия "Небо-У" в Брянской области, который контролировал небо на 700 км вглубь Украины. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в СБУ (подробнее ).

6. Боррель о восстановлении разрушенных Россией украинских ТЭС: Дешевле купить системы Patriot . Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что дешевле купить американские системы противовоздушной обороны Patriot, чем восстанавливать Трипольскую электростанцию, которую разрушила Россия. Об этом он сообщил в интервью изданию Le Monde (подробнее ).

7. НАБУ расследует многомиллионную схему на Черновицкой таможне. Фигурирует ее экс-начальник . Национальное антикоррупционное бюро выявило масштабную коррупционную схему минимизации таможенных платежей на посту "Вадул-Сирет" Черновицкой таможни, убытки от которой для государства оцениваются в 290 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба бюро (подробнее ).

8. Польские фермеры полностью разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной . Польские фермеры сняли блокаду пункта пропуска "Угринов – Долгобичув", сообщила Львовская таможня (подробнее ).

9. Гладковский выехал за границу, НАБУ объявило его в розыск . Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского , обвиняемого в злоупотреблениях при закупке автомобилей для армии. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ (подробнее ).

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