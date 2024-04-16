Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 16 апреля
1. Зеленский подписал закон о мобилизации: основные положения документа. 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. Об этом стало известно из карточки законопроекта №10449 на сайте парламента(подробнее).
2. Джонсон представил план: разделить помощь Украине, Израилю и Тайваню. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что разобьет законопроект о помощи союзникам на четыре отдельные части(подробнее).
3. Шольц встретился с Си Цзиньпином в Пекине. На повестке дня – война в Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц 16 апреля встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине. Об этом сообщило информационное агентство Xinhua(подробнее).
4. "У нас закончились ракеты". Зеленский назвал причину уничтожения Трипольской ТЭС. Россия во время воздушной атаки 11 апреля запустила по Трипольской тепловой электростанции 11 ракет. Украинская противовоздушная оборона сбила первые семь, а потом просто закончились ракеты для защиты станции. Об этом в интервью PBS сказал президент Владимир Зеленский(подробнее).
5. СБУ уничтожила российскую РЛС "Небо-У", которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины. Бойцы Службы безопасности Украины поразили российский радиолокационный комплекс дальнего действия "Небо-У" в Брянской области, который контролировал небо на 700 км вглубь Украины. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в СБУ(подробнее).
6. Боррель о восстановлении разрушенных Россией украинских ТЭС: Дешевле купить системы Patriot. Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что дешевле купить американские системы противовоздушной обороны Patriot, чем восстанавливать Трипольскую электростанцию, которую разрушила Россия. Об этом он сообщил в интервью изданию Le Monde(подробнее).
7. НАБУ расследует многомиллионную схему на Черновицкой таможне. Фигурирует ее экс-начальник. Национальное антикоррупционное бюро выявило масштабную коррупционную схему минимизации таможенных платежей на посту "Вадул-Сирет" Черновицкой таможни, убытки от которой для государства оцениваются в 290 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба бюро(подробнее).
8. Польские фермеры полностью разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной. Польские фермеры сняли блокаду пункта пропуска "Угринов – Долгобичув", сообщила Львовская таможня(подробнее).
9. Гладковский выехал за границу, НАБУ объявило его в розыск. Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, обвиняемого в злоупотреблениях при закупке автомобилей для армии. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ (подробнее).
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