Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 16 квітня

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

1. Зеленський підписав закон про мобілізацію: основні положення документа. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Про це стало відомо з картки законопроєкту №10449 на сайті парламенту (детальніше).

2. Джонсон представив план: розділити допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що розіб'є законопроєкт про допомогу союзникам на чотири окремі частини (детальніше).

3. Шольц зустрівся з Сі Цзіньпіном у Пекіні. На порядку денному – війна в Україні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц 16 квітня зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. Про це повідомила інформаційна агенція Xinhua (детальніше).

4. "У нас закінчились ракети". Зеленський назвав причину знищення Трипільської ТЕС. Росія під час повітряної атаки 11 квітня запустила по Трипільській тепловій електростанції 11 ракет. Українська протиповітряна оборона збила перші сім, а потім просто закінчились ракети для захисту станції. Про це в інтерв'ю PBS сказав президент Володимир Зеленський (детальніше).

5. СБУ знищила російську РЛС "Небо-У", яка контролювала небо на 700 км вглиб України. Бійці Служби безпеки України вразили російський радіолокаційний комплекс дальньої дії "Небо-У" в Брянській області, який контролював небо на 700 км вглиб України. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у СБУ (детальніше).

6. Боррель про відновлення зруйнованих Росією українських ТЕС: Дешевше купити системи Patriot. Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що дешевше купити американські системи протиповітряної оборони Patriot, ніж відновлювати Трипільську електростанцію, яку зруйнувала Росія. Про це він повідомив в інтерв’ю виданню Le Monde (детальніше).

7. НАБУ розслідує багатомільйонну схему на Чернівецькій митниці. Фігурує її ексначальник. Національне антикорупційне бюро виявило масштабну корупційну схему мінімізації митних платежів на пості "Вадул-Сірет" Чернівецької митниці, збитки від якої для держави оцінюються у 290 млн грн. Про це повідомила пресслужба бюро (детальніше).

8. Польські фермери повністю розблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною. Польські фермери зняли блокаду пункту пропуску "Угринів – Долгобичув", повідомила Львівська митниця (детальніше).

9. Гладковський виїхав за кордон, НАБУ оголосило його в розшук. Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського, обвинуваченого у зловживаннях під час закупівлі автівок для армії. Про це повідомила пресслужба НАБУ (детальніше).

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