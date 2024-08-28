Девять главных новостей Украины и мира на 22:00 28 августа
- Дроны ГУР поразили российскую нефтебазу в Кировской области – видео. Бойцы Главного управления разведки дронами поразили российскую нефтебазу "Зенит" в Кировской области, сообщил собеседник LIGA.net в военной разведке. Это первое поражение объекта дронами в этом регионе России (подробнее).
- Силы обороны поразили нефтебазу в Ростовской области РФ – источник. В ночь на 28 августа беспилотники Сил обороны поразили нефтебазу в Ростовской области РФ, сообщил LIGA.net собеседник в Силах безопасности и обороны. По его словам, поражение нефтебазы оккупантов – совместная операция ГУР и Сил специальных операций ВСУ. Удар был нанесен беспилотниками украинского производства (подробнее).
- ВСУ сбили на Краматорском направлении российский Су-25 – видео. В Донецкой области военнослужащие Вооруженных Сил Украины сбили вражеский штурмовик Су-25, сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (подробнее).
- В Донецкой области россияне убили КАБом семью из четырех человек. В Донецкой области в результате российского авиаудара погибла целая семья – супруги и двое детей. По данным Офиса генпрокурора, россияне сбросили управляемую авиабомбу на село Измайловка Покровского района. КАБ ударил по частному сектору, попав в дом (подробнее).
- Кулеба обсудил с Сикорским возможность сбивания ракет и дронов над Украиной. Министры иностранных дел Украины и Польши договорились о дальнейших шагах, чтобы создать возможность для украинских соседей перехватывать со своей территории российские ракеты и дроны над Украиной. Об этом сообщило украинское дипломатическое ведомство (подробнее).
- Суд отпустил главу АМКУ Кириленко под залог 30 млн грн. Высший антикоррупционный суд в среду, 28 августа, избрал меру пресечения для председателя Антимонопольного комитета Павла Кириленко в виде залога в размере более 30 млн грн. Специализированная антикоррупционная прокуратура не согласилась с решением суда, поэтому будет апелляция (подробнее).
- Санкции против Лукойла не уменьшили поток нефти в Венгрию и Словакию. Его заменила Татнефть. Экспорт российской нефти в Венгрию и Словакию через Украину в июле 2024 года оставался в пределах нормы, несмотря на украинские санкции против Лукойла. Bloomberg пишет, что другая российская компания заменила большую часть лукойловских баррелей (подробнее).
- Бизнес избежит повышения налогов. В законопроекте оставили только зарплаты. Доработанный законопроект о повышении налогов снова пересмотрели, в результате чего единственным существенным источником его наполнения осталось повышение нагрузки на зарплаты. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев (подробнее).
- Владельцы еврооблигаций Украины проголосовали за их реструктуризацию. Министерство финансов объявило об успешном голосовании кредиторов в пользу реструктуризации еврооблигаций Украины и гарантированных государством еврооблигаций Укравтодора. Объявление размещено на сайте Лондонской фондовой биржи (подробнее).
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