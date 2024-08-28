Девять главных новостей Украины и мира на 22:00 28 августа
Иллюстративное фото: ГУР
  1. Дроны ГУР поразили российскую нефтебазу в Кировской области – видео. Бойцы Главного управления разведки дронами поразили российскую нефтебазу "Зенит" в Кировской области, сообщил собеседник LIGA.net в военной разведке. Это первое поражение объекта дронами в этом регионе России (подробнее).
  2. Силы обороны поразили нефтебазу в Ростовской области РФ – источник. В ночь на 28 августа беспилотники Сил обороны поразили нефтебазу в Ростовской области РФ, сообщил LIGA.net собеседник в Силах безопасности и обороны. По его словам, поражение нефтебазы оккупантов – совместная операция ГУР и Сил специальных операций ВСУ. Удар был нанесен беспилотниками украинского производства (подробнее).
  3. ВСУ сбили на Краматорском направлении российский Су-25 – видео. В Донецкой области военнослужащие Вооруженных Сил Украины сбили вражеский штурмовик Су-25, сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (подробнее).
  4. В Донецкой области россияне убили КАБом семью из четырех человек. В Донецкой области в результате российского авиаудара погибла целая семья – супруги и двое детей. По данным Офиса генпрокурора, россияне сбросили управляемую авиабомбу на село Измайловка Покровского района. КАБ ударил по частному сектору, попав в дом (подробнее).
  5. Кулеба обсудил с Сикорским возможность сбивания ракет и дронов над Украиной. Министры иностранных дел Украины и Польши договорились о дальнейших шагах, чтобы создать возможность для украинских соседей перехватывать со своей территории российские ракеты и дроны над Украиной. Об этом сообщило украинское дипломатическое ведомство (подробнее).
  6. Суд отпустил главу АМКУ Кириленко под залог 30 млн грн. Высший антикоррупционный суд в среду, 28 августа, избрал меру пресечения для председателя Антимонопольного комитета Павла Кириленко в виде залога в размере более 30 млн грн. Специализированная антикоррупционная прокуратура не согласилась с решением суда, поэтому будет апелляция (подробнее).
  7. Санкции против Лукойла не уменьшили поток нефти в Венгрию и Словакию. Его заменила Татнефть. Экспорт российской нефти в Венгрию и Словакию через Украину в июле 2024 года оставался в пределах нормы, несмотря на украинские санкции против Лукойла. Bloomberg пишет, что другая российская компания заменила большую часть лукойловских баррелей (подробнее).
  8. Бизнес избежит повышения налогов. В законопроекте оставили только зарплаты. Доработанный законопроект о повышении налогов снова пересмотрели, в результате чего единственным существенным источником его наполнения осталось повышение нагрузки на зарплаты. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев (подробнее).
  9. Владельцы еврооблигаций Украины проголосовали за их реструктуризацию. Министерство финансов объявило об успешном голосовании кредиторов в пользу реструктуризации еврооблигаций Украины и гарантированных государством еврооблигаций Укравтодора. Объявление размещено на сайте Лондонской фондовой биржи (подробнее).

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