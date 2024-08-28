Дев'ять головних новин України та світу на 22:00 28 серпня
- Дрони ГУР уразили російську нафтобазу у Кіровській області – відео. Бійці Головного управління розвідки дронами уразили російську нафтобазу "Зеніт" у Кіровській області, повідомив співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці. Це перше ураження об'єкта дронами у цьому регіоні Росії (детальніше).
- Сили оборони уразили нафтобазу в Ростовській області РФ – джерело. У ніч проти 28 серпня безпілотники Сил оборони уразили нафтобазу в Ростовській області РФ, повідомив LIGA.net співрозмовник в Силах безпеки та оборони. За його словами, ураження нафтобази окупантів – спільна операція ГУР та Сил спеціальних операцій ЗСУ. Удар був завданий безпілотниками українського виробництва (детальніше).
- ЗСУ збили на Краматорському напрямку російський Су-25 – відео. У Донецькій області військовослужбовці Збройних Сил України збили ворожий штурмовик Су-25, повідомило оперативно-стратегічне угруповування військ "Хортиця" (детальніше).
- У Донецькій області росіяни вбили КАБом родину з чотирьох осіб. У Донецькій області внаслідок російського авіаудару загинула ціла родина – подружжя та двоє дітей. За даними Офісу генпрокурора, росіяни скинули керовану авіабомбу на село Ізмайлівка Покровського району. КАБ поцілив по приватному сектору, влучивши у будинок (детальніше).
- Кулеба обговорив із Сікорським можливість збиття ракет і дронів над Україною. Міністри закордонних справ України та Польщі домовилися про подальші кроки, щоб створити можливість для українських сусідів перехоплювати зі своєї території російські ракети та дрони над Україною. Про це повідомило українське дипломатичне відомство (детальніше).
- Суд відпустив голову АМКУ Кириленка під заставу 30 млн грн. Вищий антикорупційний суд у середу, 28 серпня, обрав запобіжний захід для голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка у вигляді застави в розмірі понад 30 млн грн. Спеціалізована антикорупційна прокуратура не погодилась із рішенням суду, тож буде апеляція (детальніше).
- Санкції проти Лукойлу не зменшили потік нафти в Угорщину й Словаччину. Його замінила Татнєфть. Експорт російської нафти до Угорщини та Словаччини через Україну в липні 2024 року залишався в межах норми, попри українські санкції проти Лукойлу. Bloomberg пише, що інша російська компанія замінила більшу частину лукойлівських барелів (детальніше).
- Бізнес уникне підвищення податків. У законопроєкті залишили тільки зарплати. Доопрацьований законопроєкт про підвищення податків знову переглянули, внаслідок чого єдиним істотним джерелом його наповнення залишилося підвищення навантаження на зарплати. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев (детальніше).
- Власники єврооблігацій України проголосували за їхню реструктуризацію. Міністерство фінансів оголосило про успішне голосування кредиторів на користь реструктуризації єврооблігацій України та гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору. Оголошення розміщене на сайті Лондонської фондової біржі (детальніше).
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