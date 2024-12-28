Digi24: В Румынии определились с новой датой президентских выборов
В Румынии назначили дату новых президентских выборов. Они пройдут весной 2025 года, передает Digi24 со ссылкой на анонимных собеседников.
По информации от неназванных информаторов, правящая коалиция на заседании 28 декабря назначила первый тур выборов на 23 марта 2025 года. Второй тур состоится 6 апреля.
Отмечается, что проевропейская коалиция публично заявила, что поддерживает Крина Антонеску от Национальной либеральной партии Румынии как единого кандидата. В выборах также примут участие Елена Ласкони от Союза спасения Румынии (USR), беспартийные Никушор Дан и Даниэль Фунериу.
Также будет баллотироваться и пророссийский Кэлин Джорджеску, который победил на нынешних выборах.
- 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов. Во второй тур, который должен был пройти 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и проевропейская Ласкони (19,17%).
- 4 декабря Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы спецслужб, свидетельствующие, в частности, о вмешательстве России в пользу Джорджеску.
- 6 декабря в Румынии отменили результаты первого тура выборов президента на фоне вмешательства России.
- 7 декабря Украина выразила солидарность с Румынией на фоне российского вмешательства в выборы.