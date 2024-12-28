Digi24: В Румынии определились с новой датой президентских выборов

Выборы в Румынии (Фото: ЕРА)

В Румынии назначили дату новых президентских выборов. Они пройдут весной 2025 года, передает Digi24 со ссылкой на анонимных собеседников.

По информации от неназванных информаторов, правящая коалиция на заседании 28 декабря назначила первый тур выборов на 23 марта 2025 года. Второй тур состоится 6 апреля.

Отмечается, что проевропейская коалиция публично заявила, что поддерживает Крина Антонеску от Национальной либеральной партии Румынии как единого кандидата. В выборах также примут участие Елена Ласкони от Союза спасения Румынии (USR), беспартийные Никушор Дан и Даниэль Фунериу.

Также будет баллотироваться и пророссийский Кэлин Джорджеску, который победил на нынешних выборах.