Digi24: У Румунії визначилися з новою датою президентських виборів
У Румунії призначили дату президентських виборів. Вони відбудуться навесні 2025 року, передає Digi24 з посиланням на анонімних співрозмовників.
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За інформацією неназваних інформаторів, керівна коаліція на засіданні 28 грудня призначила перший тур виборів на 23 березня 2025 року. Другий тур відбудеться 6 квітня.
Зазначається, що проєвропейська коаліція публічно заявила, що підтримує Кріна Антонеску від Національної ліберальної партії Румунії як єдиного кандидата. У виборах також візьмуть участь Олена Ласконі від Союзу порятунку Румунії (USR), безпартійні Нікушор Дан та Даніель Фунеріу.
Також балотуватиметься і проросійський Келін Джорджеску, який переміг на нинішніх виборах.
- 24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів. У другий тур, який мав пройти 8 грудня, вийшли Джорджеску (22,95%) та проєвропейська Ласконі (19,17%).
- 4 грудня Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи спецслужб, які свідчать, зокрема, про втручання Росії на користь Джорджеску.
- 6 грудня у Румунії скасували результати першого туру виборів президента на тлі втручання Росії.
- 7 грудня Україна висловила солідарність із Румунією на тлі російського втручання у вибори.