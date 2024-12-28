Digi24: У Румунії визначилися з новою датою президентських виборів

Вибори у Румунії (Фото: ЕРА)

У Румунії призначили дату президентських виборів. Вони відбудуться навесні 2025 року, передає Digi24 з посиланням на анонімних співрозмовників.

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За інформацією неназваних інформаторів, керівна коаліція на засіданні 28 грудня призначила перший тур виборів на 23 березня 2025 року. Другий тур відбудеться 6 квітня.

Зазначається, що проєвропейська коаліція публічно заявила, що підтримує Кріна Антонеску від Національної ліберальної партії Румунії як єдиного кандидата. У виборах також візьмуть участь Олена Ласконі від Союзу порятунку Румунії (USR), безпартійні Нікушор Дан та Даніель Фунеріу.

Також балотуватиметься і проросійський Келін Джорджеску, який переміг на нинішніх виборах.