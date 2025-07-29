Дипломат Бессмертный: Говорить об основаниях встречи Зеленского и Путина – обманывать себя

По словам дипломата, позиция России до сих пор ультимативная, а когда выдвигают ультиматумы – готовятся к войне, а не к диалогу

Роман Бессмертный (Фото: facebook.com/bezsmertnyi)

С точки зрения нынешней диспозиции украинской и российской сторон по прекращению войны, говорить о реальной встрече на уровне лидеров государств не приходится. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

По его словам, позиция России достаточно ультимативна, это подтверждают предыдущие три раунда переговоров в Турции, а также заявления кремлевских политиков. Стороны не приблизились к общему мнению в ключевых вопросах.

"Когда предъявляют ультиматум, готовятся к войне, а не к переговорному процессу. Никто не воспринял документ и предложение России, как переговорный трек. Это было воспринято как трек войны", – сказал Бессмертный.

Кроме этого, Украина в переговорах настаивает на соблюдении устава Организации Объединенных Наций и норм международного права. Но в российских предложениях этого нет.

"Отсюда говорить о том, что есть основания для встречи первых лиц, для того, чтобы конструктивно продвигаться – это обманывать себя", – подчеркнул дипломат.

Он отметил, что Украина выбрала правильную тактическую позицию, которой выражает готовность к переговорам и встрече президента Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина, а также единство взглядов с Европой и США. На этом фоне четко выделяется "деструктивная позиция" России.

"Картинка понятна, но она не ведет к встрече. Она наоборот, в соответствии с доктриной России, использовать дипломатические рауты как оружие, показывает в очередной раз, что Кремль выбирает своим путем напряжение, войну, а не достижение результата путем переговоров", – резюмировал Бессмертный.