Дипломат Бессмертный: Говорить об основаниях встречи Зеленского и Путина – обманывать себя
С точки зрения нынешней диспозиции украинской и российской сторон по прекращению войны, говорить о реальной встрече на уровне лидеров государств не приходится. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.
По его словам, позиция России достаточно ультимативна, это подтверждают предыдущие три раунда переговоров в Турции, а также заявления кремлевских политиков. Стороны не приблизились к общему мнению в ключевых вопросах.
"Когда предъявляют ультиматум, готовятся к войне, а не к переговорному процессу. Никто не воспринял документ и предложение России, как переговорный трек. Это было воспринято как трек войны", – сказал Бессмертный.
Кроме этого, Украина в переговорах настаивает на соблюдении устава Организации Объединенных Наций и норм международного права. Но в российских предложениях этого нет.
"Отсюда говорить о том, что есть основания для встречи первых лиц, для того, чтобы конструктивно продвигаться – это обманывать себя", – подчеркнул дипломат.
Он отметил, что Украина выбрала правильную тактическую позицию, которой выражает готовность к переговорам и встрече президента Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина, а также единство взглядов с Европой и США. На этом фоне четко выделяется "деструктивная позиция" России.
"Картинка понятна, но она не ведет к встрече. Она наоборот, в соответствии с доктриной России, использовать дипломатические рауты как оружие, показывает в очередной раз, что Кремль выбирает своим путем напряжение, войну, а не достижение результата путем переговоров", – резюмировал Бессмертный.
- 25 июля Трамп заявлял, что встреча Зеленского с Путиным произойдет, но должна была состояться еще три месяца назад.
- 28 июля президент США отметил, что ему уже не так интересно говорить с Путиным, ведь он не прекращает убивать украинцев. Также он сократил 50-дневный ультиматум для Путина и дал диктатору "10 или 12 дней" на заключение мирного соглашения, иначе – санкции.
- 29 июля в России отвергли ультиматум Трампа, Песков заявил, что его слова "приняли к сведению", но войну против Украины продолжат.
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