Дипломат Безсмертний: Говорити, що є підстави для зустрічі Зеленського та Путіна – обманювати себе

За словами дипломата, позиція Росії і досі ультимативна, а коли висувають ультиматуми – готуються до війни, а не до діалогу

Роман Безсмертний (Фото: facebook.com/bezsmertnyi)

З погляду нинішньої диспозиції української та російської сторін щодо припинення війни, говорити про реальну зустріч на рівні лідерів держав не доводиться. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net висловив колишній надзвичайний та повноважний посол України в Білорусі Роман Безсмертний.

За його словами, позиція Росії досить ультимативна, це підтверджують попередні три раунди переговорів у Туреччині, а також заяви кремлівських політиків. Сторони не наблизилися до спільної думки в ключових питаннях.

"Коли пред'являють ультиматум, готуються до війни, а не до переговорного процесу. Ніхто не сприйняв документ і пропозицію Росії, як переговорний трек. Це було сприйнято як трек війни", – сказав Безсмертний.

Окрім цього, Україна в переговорах наполягає на дотриманні статуту Організації Об'єднаних Націй та норм міжнародного права. Але в російських пропозиціях цього немає.

"Звідси говорити про те, що є підстави для зустрічі перших осіб, для того, щоб конструктивно просуватися – це обманювати себе", – наголосив дипломат.

Він зазначив, що Україна обрала правильну тактичну позицію, якою висловлює готовність до перемовин та зустрічі президента Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна, а також єдність поглядів з Європою та США. На цьому тлі чітко виділяється "деструктивна позиція" Росії.

"Картинка зрозуміла, але вона не веде до зустрічі. Вона навпаки, відповідно до доктрини Росії, використовувати дипломатичні раути як зброю, показує учергове, що Кремль обирає своїм шляхом напруження, війну, а не досягнення результату шляхом переговорів", – резюмував Безсмертний.