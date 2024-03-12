Дипломат Огрызко: При всей неадекватности именно Трамп начал давать ВСУ летальное оружие

Огрызко назвал слова Трампа о завершении войны в Украине за один день "предвыборной историей"

Владимир Огрызко (Фото: скриншот с видео)

Украинский дипломат, экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко считает, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Украине будет сложнее, но отметил, что именно он, будучи на посту президента, начал передавать Украине вооружение. Об этом Огрызко рассказал в выпуске LIGA.Подкаст.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отвечая на вопрос ведущей о возможности победы Трампа на президентских выборах в США, дипломат ответил, что "конца света не будет", но Украине будет сложнее, ведь в политике, как и в жизни, непросто иметь дело с "непредсказуемым" партнером, особенно когда он является лидером "мощнейшего государства в мире".

"Относительно Украины – сейчас мы являемся заложниками того, что происходит между республиканцами и демократами. Для подавляющего большинства республиканцев важны и Украина, и Израиль, и Тайвань, но важнее для них – сделать из президента США Джо Байдена мишень, куда можно стрелять и попадать. Их цель до ноября – уничтожить все то, что связано с Демократической партией и ее кандидатом", – заявил дипломат.

До этого момента, как отметил Огрызко, Украина будет в ситуации неопределенности по оказанию военной помощи.

Также экс-министр прокомментировал слова Трампа о том, что он завершит войну в Украине за один день. Дипломат заявил, что Трамп – популист, а его слова об Украине – не что иное, как "предвыборная история".

"Но при всей неадекватности и непрогнозируемости Трампа, именно он начал давать нам смертоносное оружие – Javelin имени Трампа. Первые шаги он делал", – сказал он.

При этом Огрызко отметил, что сейчас рано говорить о том, что будет делать "условный Трамп" в январе 2025 года, потому что даже не все судебные процессы против него завершены. Также дипломат не исключил, что Трамп предоставит Украине необходимое вооружение, в отличие от делающего это "дозировано" Байдена.

СПРАВКА. В конце 2017 года администрация Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. Речь шла о 210 противоракетных комплексах Javelin и 37 пусковых установках к ним на общую сумму около $47 млн. В апреле 2018-го тогдашний президент В конце 2017 года администрация Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. Речь шла о 210 противоракетных комплексах Javelin и 37 пусковых установках к ним на общую сумму около $47 млн. В апреле 2018-го тогдашний президент Петр Порошенко сообщил , что долгожданные Javelin от США прибыли в Украину.

16 января после победы на первых президентских кокусах в Айове Трамп вспомнил Украину. Он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить США, поскольку "прекрасно знает" российского диктатора Путина и Зеленского.

23 февраля президент Зеленский заявил, что Трамп не сможет "окончить войну за 24 часа" в случае его возвращения в Белый дом.

1 марта сообщалось, что у Трампа, согласно последним опросам, есть больше шансов на победу на выборах президента США, чем у действующего главы государства.

6 марта Байден предупредил, что второй срок Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме".

Читайте также: Трамп говорил, что Гитлер "делал хорошие вещи". Рассказ бывшего главы администрации США