Дипломат Огризко: При всій неадекватності саме Трамп почав давати ЗСУ летальну зброю

Огризко назвав слова Трампа про завершення війни в Україні за один день "передвиборчою історією"

Володимир Огризко (Фото: скриншот з відео)

Український дипломат, ексміністр закордонних справ Володимир Огризко вважає, що в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США Україні буде складніше, але зазначив, що саме він, перебуваючи на посту президента, почав передавати Україні озброєння. Про це Огризко розповів у випуску LIGA.Подкаст.

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Відповідаючи на запитання ведучої про можливість перемоги Трампа на президентських виборах в США, дипломат відповів, що "кінця світу не буде", але Україні буде складніше, адже в політиці, як і в житті, непросто мати справу з "непередбачуваним" партнером, особливо коли він є лідером "наймогутнішої держави у світі".

"Відносно України – зараз ми є заручниками того, що відбувається між республіканцями й демократами. Для переважної більшості республіканців важливі й Україна, і Ізраїль, і Тайвань, але важливіше для них – зробити з президента США Джо Байдена мішень, куди можна стріляти й влучати. У них мета до листопада – знищити все те, що пов’язане з Демократичною партією та її кандидатом", – заявив дипломат.

До цього моменту, як зазначив Огризко, Україна буде в ситуації невизначеності щодо надання військової допомоги.

Також ексміністр прокоментував слова Трампа про те, що він завершить війну в Україні за один день. Дипломат заявив, що Трамп – популіст, а його слова щодо України – не що інше, як "передвиборча історія".

"Але при всій неадекватності й непрогнозованості Трампа, саме він почав давати нам смертоносну зброю – Javelin імені Трампа. Перші кроки він робив", – сказав він.

Водночас Огризко зазначив, що наразі зарано говорити про те, що буде робити "умовний Трамп" в січні 2025 року, через те, що навіть не всі судові процеси проти нього завершено. Також дипломат не виключив, що Трамп надасть Україні необхідне озброєння, на відміну від Байдена, який робить це "дозовано".

ДОВІДКА. Наприкінці 2017 року адміністрація Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема протитанкових ракетних комплексів Javelin. Йшлося про 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько $47 млн. У квітні 2018-го тодішній президент Наприкінці 2017 року адміністрація Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема протитанкових ракетних комплексів Javelin. Йшлося про 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько $47 млн. У квітні 2018-го тодішній президент Петро Порошенко повідомив , що довгоочікувані Javelin від США прибули до України.

16 січня після перемоги на перших президентських кокусах в Айові Трамп згадав Україну. Він вкотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну у разі, якщо зможе очолити США, оскільки "прекрасно знає" російського диктатора Путіна та Зеленського.

23 лютого президент Зеленський заявив, що Трамп не зможе "закінчити війну за 24 години" у разі його повернення до Білого дому.

1 березня повідомлялося, що у Трампа, згідно з останніми опитуваннями, є більше шансів на перемогу на виборах президента США, ніж у чинного глави держави.

6 березня Байден попередив, що другий термін Трампа означатиме повернення до "хаосу, розколу і темряви".

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