Дипломат: За место в новой Европе будем воевать головой и локтями

Фото: Дмитрий Кулеба / Facebook

Попытки вернуть представителей страны-оккупанта России в Парламентскую ассамблею Совета Европы без выполнения Кремлем условий, которые сама же ПАСЕ и выдвинула, будут продолжаться и в дальнейшем. Об этом у себя в Facebook пишет представитель Киева в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Это будет расшатывать Совет Европы, который будет становиться все слабее. Он будет терять авторитет и рычаги влияния", - подчеркнул дипломат.

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Те, кто будет шатать стойкость СЕ, пишет Кулеба, станут "на каждом шагу рассказывать, что они просто хотели сделать СЕ сильнее и эффективнее, защитить права простых россиян, но злые украинцы и их друзья им помешали".

"Впрочем, наши оппоненты могут и победить. Силы для этого задействованы несоизмеримые с нашими", - сказал Кулеба, посоветовал украинцам снять розовые очки и "готовиться к новой Европе".

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"Старую еще будете вспоминать незлым тихим словом. За свое место и права в этой новой Европе придется воевать головой и локтями. Цена каждой ошибки с каждым месяцем будет расти все существеннее, и цена каждого голоса в поддержку Украины - также", - отметил он.

По его словам, на этой сессии ПАСЕ все-таки проголосовала за резолюцию, которую хотела Россия и ее "друзья", однако в документ в последний момент была включена критически важная для Украины поправка. "Остальные выгодные нам поправки системно валила коалиция голосов, которой не было никогда до этого, а теперь она есть. Кто-то эту коалицию создал. И мы знаем, кто", - отметил дипломат.

По словам Кулебы, лейтмотив адептов возвращения РФ в ПАСЕ такой: "Мы никогда не признаем Крым, мы будем вас поддерживать, мы будем критиковать Россию, но давайте их вернем", а особенно ярые пытаются убедить, что "Украине так будет даже лучше".

"Западную Европу раздражает, что восточные соседи мешают делать большую политику по правилам Запада. И это касается не только украинского вопроса", - резюмировал он.