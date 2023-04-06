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Директор ФБР: В разведке России много противников войны. Они могут изменить ход истории

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 09:26
Директор ФБР: В разведке России много противников войны. Они могут изменить ход истории - Фото
Кристофер Рэй (Фото: EPA)

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что в российской разведке есть много противников войны в Украине. Об этом он сообщил перед аудиторией Техасского университета A&M в Колледж-Стейшен, цитирует его CNN.

По его словам, для россиян война против Украины якобы идет "не так уж и жарко". 

"Таким образом, многие россияне, в том числе сотрудники российской разведки, не слишком довольны этим", — сказал Рэй.

Он отметил, что в разведывательных службах РФ много "несчастных", которых ФБР хотело бы завербовать, но "по-другому". 

"Мы хотим, чтобы они знали, что мы хотели бы поговорить с ними. И они, возможно, могут сыграть свою роль в изменении хода истории", — подчеркнул директор ФБР.

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Дмитро Гриниченко
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Кристофер Рэй Россия США война разведка фбр
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