Директор ФБР: В разведке России много противников войны. Они могут изменить ход истории
Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что в российской разведке есть много противников войны в Украине. Об этом он сообщил перед аудиторией Техасского университета A&M в Колледж-Стейшен, цитирует его CNN.
По его словам, для россиян война против Украины якобы идет "не так уж и жарко".
"Таким образом, многие россияне, в том числе сотрудники российской разведки, не слишком довольны этим", — сказал Рэй.
Он отметил, что в разведывательных службах РФ много "несчастных", которых ФБР хотело бы завербовать, но "по-другому".
"Мы хотим, чтобы они знали, что мы хотели бы поговорить с ними. И они, возможно, могут сыграть свою роль в изменении хода истории", — подчеркнул директор ФБР.
- Аналитики ISW теоретизируют, что главарь российской государственной террористической организации "Группа Вагнера" Пригожин пытается представить себя возможным кандидатом в президенты РФ.
- Владимир Путин понимает, что у России большие проблемы, а поэтому он и его окружение пытаются снять с себя ответственность за войну против Украины, говорил Буданов.
- У Буданова заявили: ГУР сотрудничает с окружением Путина. Это сторонники "великой России".
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