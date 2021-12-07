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Директор ЦРУ: Не стоит недооценивать "аппетит к риску" Путина

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 11:13
Директор ЦРУ: Не стоит недооценивать
Уильям Бернс (Фото – Al Drago, EPA)

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс считает, что хотя действительные намерения Кремля относительно Украины пока неясны, нельзя недооценивать "аппетит к риску" Владимира Путина. Его высказывание на мероприятии Wall Street Journal цититрует Reuters.

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"Что мы действительно знаем, это то, что он так расставляет российские вооруженные силы и службы безопасности, чтобы они могли действовать с максимальным размахом", – сказал Бернс.

В начале ноября директор ЦРУ летал в Москву по поручению президента США Джо Байдена, чтобы предостеречь Кремль от планов по наступательным операциям против Украины.

  • 1 декабря Путин заявил, что Россия хочет "юридических гарантий" того, что Украина не войдет в Североатлантический альянс, и призвал руководство НАТО начать "предметные переговоры".

Читайте также: "Это отчаяние". Путин угрожает, требуя не принимать Украину в НАТО. Почему он проиграет

Сергей Бережной
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