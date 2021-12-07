Директор ЦРУ: Не стоит недооценивать "аппетит к риску" Путина
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс считает, что хотя действительные намерения Кремля относительно Украины пока неясны, нельзя недооценивать "аппетит к риску" Владимира Путина. Его высказывание на мероприятии Wall Street Journal цититрует Reuters.
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"Что мы действительно знаем, это то, что он так расставляет российские вооруженные силы и службы безопасности, чтобы они могли действовать с максимальным размахом", – сказал Бернс.
В начале ноября директор ЦРУ летал в Москву по поручению президента США Джо Байдена, чтобы предостеречь Кремль от планов по наступательным операциям против Украины.
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- 1 декабря Путин заявил, что Россия хочет "юридических гарантий" того, что Украина не войдет в Североатлантический альянс, и призвал руководство НАТО начать "предметные переговоры".
- Сегодня, 7 декабря, по видеосвязи состоятся переговоры Байдена с Путиным. Лидеры планируют обсудить озабоченность США наращиванием военной мощи России на границе с Украиной.
- Перед переговорами Байдена с Путиным президент Владимир Зеленский согласовал позиции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Байден же созвонился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель, премьерами Великобритании Борисом Джонсоном и Италии Марио Драги.
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