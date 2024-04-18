Директор ЦРУ предупредил, что без помощи США Украина может проиграть войну до конца года

Уильям Бернс (Фото: EPA)

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил американским законодателям на Капитолийском холме 18 апреля, что если сейчас не будет одобрена помощь для Украины, то Киев может проиграть войну до конца года. Об этом сообщает Politico.

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Выступая на мероприятии в Президентском центре Джорджа Буша, Бернс призвал законодателей США принять дополнительную программу, предусматривающую выделение миллиардов на военную поддержку Украины.

"С толчком, который даст военная помощь, как практически, так и психологически, украинцы вполне способны продержаться до [конца] 2024 года и преодолеть высокомерное мнение Путина о том, что время на его стороне", – сказал он.

Если же Конгресс не одобрит решение, то, по мнению Бернса, "картина будет гораздо ужаснее".

"Есть вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года или по крайней мере поставить Путина в положение, когда он сможет, по сути, диктовать условия политического урегулирования", – предупредил глава ЦРУ.

17 апреля спикер Палаты представителей Джонсон сообщил, что голосование за законопроект о помощи для Украины состоится 20 апреля.

Появился текст законопроекта: документом предусмотрено предоставление Украине помощи на более чем на $60 млрд. Часть помощи будет предоставлена в виде займа. Также законопроект предусматривает, что американский президент может предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Байден обещает "немедленно" подписать закон о помощи Украине и Израилю, как только проект одобрят американские законодатели.

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