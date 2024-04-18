Директор ЦРУ попередив, що без допомоги США Україна може програти війну до кінця року

Вільям Бернс (Фото: EPA)

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив американським законодавцям на Капітолійському пагорбі 18 квітня, що якщо зараз не буде схвалено допомогу для України, то Київ може програти війну до кінця року. Про це повідомляє Politico.

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Виступаючи на заході у Президентському центрі Джорджа Буша, Бернс закликав законодавців США ухвалити додаткову програму, яка передбачає виділення мільярдів на військову підтримку України.

"З поштовхом, який надасть військова допомога, як практично, так і психологічно, українці цілком здатні протриматися до [кінця] 2024 року та подолати зарозумілу думку Путіна про те, що час на його боці", – сказав він.

Якщо ж Конгрес не схвалить рішення, то, на думку Бернса, "картина буде набагато жахливішою".

"Є цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року або принаймні поставити Путіна в положення, коли він зможе, по суті, диктувати умови політичного врегулювання", – попередив глава ЦРУ.

17 квітня спікер Палати представників Джонсон повідомив, що голосування за законопроєкт про допомогу для України відбудеться 20 квітня.

З'явився текст законопроєкту: документом передбачено надання Україні допомоги на понад $60 млрд. Частина допомоги буде надана у вигляді позики. Також законопроєкт передбачає, що американський президент може надати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Байден обіцяє "негайно" підписати закон про допомогу Україні та Ізраїлю, щойно проєкт схвалять американські законодавці.

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