Для голосования за главу Киевсовета объединились Слуга народа, Батькивщина и ОПЗЖ

Во время заседания первой сессии Киевского областного совета VIIІ созыва путем тайного голосования главой облсовета был избран бывший замглавы Киевской ОГА, член партии Слуга народа Александр Скляров. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

За него отдали свои голоса 44 депутата.

Голосование было тайным, но в Facebook киевской областной организации партии Батькивщина сообщили, что поддержать кандидатуру Склярова решили на совместном заседании фракции Батькивщины, Слуги народа и ОПЗЖ.

"На совместном заседании 3 фракций Киевского областного совета: "Батькивщины", "Слуги народа" и "ОПЗЖ", мы решили поддержать Александра Склярова – кандидата на должность Киевского областного совета. Это наша общая позиция! Желаем успеха!" – говорится в сообщении.

На фото, опубликованном, в Facebook Батькивщины перед депутатами облсовета выступает народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский.

Это была вторая попытка проголосовать за главу ОГА. Конкурент Склярова, кандидат от фракции За майбутне Ярослав Москаленко снял свою кандидатуру. Он заявил, что был нарушен регламент, и поэтому он подаст в суд, сообщается в Facebook За майбутне.

В партии говорят, что в бюллетень вписали только одного кандидата – Склярова. Если бы он не набрал необходимых 43 голоса, тогда депутаты голосовали бы за другого кандидата, которым был Москаленко. В партии считают это грубым нарушением демократических принципов и регламента облсовета. В За майбутне утверждают, что их в этом поддерживает фракция Евросолидарности.

Представитель Евросолидарности Виктория Сюмар считает, что в Киевском облсовете — "новая коалиция" из Слуги народа, ОПЗЖ и Батькивщины.

"Решение принимали на высшем уровне. Говорят, при участии Офиса президента с "принципиальной позицией" Тимошенко и Медведчука", – написала Сюмар.

Читайте также: Местные выборы 2020 года. За кого голосовали в разных регионах Украины – инфографика

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.