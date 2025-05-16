Для прохождения ВЛК военнообязанным с ограниченной пригодностью осталось три недели

Прохождение ВЛК (Фото: Минобороны Украины)

Все, кто до 4 мая 2024 получил решение об ограниченной пригодности к военной службе, должны пройти повторную военно-врачебную комиссию. Об этом напомнили в Министерстве обороны Украины.

Крайний срок, когда ограниченно пригодные могут пройти повторную ВЛК – 5 июня 2025 включительно.

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Сначала нужно получить направление на ВЛК. Это можно сделать через мобильное приложение Резерв+ или лично в ТЦК и СП. Далее необходимо пройти саму комиссию в медицинском заведении. После обследования человек получит новое решение ВЛК – пригодное или непригодное к службе.

В случае непрохождения повторного ВЛК военнообязанным с ограниченной годностью:

← ТЦК и СП будут подавать соответствующие обращения в Национальную полицию Украины о совершении военнообязанными административного правонарушения путем электронного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и единой информационной системой Министерства внутренних дел;

← работники полиции на основании обращений ТЦК и СП будут осуществлять административные задержания и доставки военнообязанных граждан в ближайшие районные (городские) ТЦК и СП;

← доставленные граждане подлежат привлечению к административной ответственности и одновременно будут направляться для прохождения медицинского осмотра, в том числе и после определенного законом срока прохождения медицинского осмотра.

Весной 2024 года была отменена категория ограниченно пригодных, поэтому такие люди должны снова пройти комиссию и получить статус пригодных или непригодных к службе.

Продление срока прохождения ВЛК для ограниченно пригодных в Офисе президента анонсировали еще в январе.

12 февраля 2025 года Рада приняла закон, продлевающий ограниченно подходящим лицам срок прохождения военно-врачебной комиссии до 5 июня.