Для проходження ВЛК військовозобов'язаним з обмеженою придатністю залишилося три тижні

Проходження ВЛК (Фото: Міноборони України)

Усі, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби, мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Про це нагадали у Міністерстві оборони України.

Крайній термін, коли обмежено придатні можуть пройти повторну ВЛК – 5 червня 2025 року включно.

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Спочатку потрібно отримати направлення на ВЛК. Це можна зробити через мобільний застосунок Резерв+ або особисто у ТЦК і СП. Далі необхідно пройти саму комісію у медичному закладі. Після обстеження людина отримає нове рішення ВЛК – придатний або непридатний до служби.

У разі непроходження повторного ВЛК військовозобов'язаним з обмеженою придатністю:

← ТЦК і СП подаватимуть відповідні звернення до Національної поліції України щодо вчинення військовозобов'язаними адміністративного правопорушення шляхом електронної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних і резервістів та єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ;

← працівники поліції на підставі звернень ТЦК і СП будуть здійснювати адміністративні затримання та доставлення військовозобов’язаних громадян до найближчих районних (міських) ТЦК та СП;

← доставлені громадяни підлягатимуть притягненню до адміністративної відповідальності й одночасно будуть направлятися для проходження медичного огляду, зокрема і після визначеного законом терміну проходження медичного огляду.

Навесні 2024 року була скасована категорія обмежено придатних, тому такі люди мають знову пройти комісію й отримати статус придатних або непридатних до служби.

Продовження терміну проходження ВЛК для обмежено придатних в Офісі президента анонсували ще у січні.

12 лютого 2025-го Рада ухвалила закон, що подовжує обмежено придатним особам термін проходження військово-лікарської комісії до 5 червня.