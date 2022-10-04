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Для тех, кто не понимает. Посол Британии объяснила разницу между эскалацией и самообороной

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 10:57
Для тех, кто не понимает. Посол Британии объяснила разницу между эскалацией и самообороной - Фото
Мелинда Симмонс (Скриншот видео)

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс объяснила разницу между эскалацией и самообороной. Ее сообщение в Twitter появилось после твитов Илона Маска, который предложил Украине сдаться России, чтобы избежать "эскалации войны".

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"Россия неспровоцированно вторгается в Украину, убивает сотни мирных жителей, разрушает дома, крадет землю, не останавливается. Это эскалация", – написала Симмонс.

После определения для слова "эскалация", она объяснила, что такое "самооборона".

"Украина сопротивляется, чтобы вернуть свою украденную землю, остановить кражу новых земель, гибель новых мирных жителей и разрушение домов. Это самооборона", – написала посол Великобритании в Украине.

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Наталія Медведєва
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Илон Маск война эскалация мелинда симмонс
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