Для тех, кто не понимает. Посол Британии объяснила разницу между эскалацией и самообороной
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс объяснила разницу между эскалацией и самообороной. Ее сообщение в Twitter появилось после твитов Илона Маска, который предложил Украине сдаться России, чтобы избежать "эскалации войны".
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Россия неспровоцированно вторгается в Украину, убивает сотни мирных жителей, разрушает дома, крадет землю, не останавливается. Это эскалация", – написала Симмонс.
После определения для слова "эскалация", она объяснила, что такое "самооборона".
"Украина сопротивляется, чтобы вернуть свою украденную землю, остановить кражу новых земель, гибель новых мирных жителей и разрушение домов. Это самооборона", – написала посол Великобритании в Украине.
- Маск 3 октября в серии постов в Twitter якобы для достижения мира предложил Украине капитулировать и сдать России Крым. Зеленский в ответ сделал опрос: какой Илон Маск вам нравится больше – который поддерживает Россию, или Украину.
- Бизнесмена раскритиковали ряд политиков и дипломатов. Например, экс-посол в Германии Андрей Мельник послал его к черту.
- Миллиардер заверяет Зеленского, что все еще поддерживает Украину.
- Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Маск попался на ядерную удочку Кремля.
Читайте также: Кулеба: Не надо прикрывать словом "мир" слова "пусть РФ дальше убивает и насилует"
Комментарии