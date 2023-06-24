Днепр. Россия ударила ракетами по инфраструктуре и частному сектору, восемь раненых — фото
24.06.2023, 07:51
Последствия удара по Днепру (Фото: Днепропетровская ОВА)
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры и частному сектору в Днепре, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
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По его словам, по предварительным данным, противовоздушная оборона региона сбила девять крылатых ракет и три беспилотника.
Враг попал в частный сектор — восемь пострадавших, среди них два парня 9 и 16 лет. Четверых человек госпитализировали.
Начался пожар, его уже потушили спасатели. Уничтожено четыре дома, еще 25 повреждены, побиты пять хозяйственных сооружений, почти 20 машин и газопровод.
Также россияне ударили по инфраструктурному объекту, там есть разрушения.
- Прошлой ночью была аналогичная атака россиян: оккупанты запустили 13 ракет по военному аэродрому, но все они были уничтожены.
- Спикер ВС ВСУ Игнат объяснил, почему ракеты долетели в Хмельницкую область.
- Raytheon Technologies планирует произвести еще пять батарей Patriot для Украины.
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