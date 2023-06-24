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Днепр. Россия ударила ракетами по инфраструктуре и частному сектору, восемь раненых — фото

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2023, 07:51
Днепр. Россия ударила ракетами по инфраструктуре и частному сектору, восемь раненых — фото - Фото
Последствия удара по Днепру (Фото: Днепропетровская ОВА)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры и частному сектору в Днепре, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, по предварительным данным, противовоздушная оборона региона сбила девять крылатых ракет и три беспилотника.
Враг попал в частный сектор — восемь пострадавших, среди них два парня 9 и 16 лет. Четверых человек госпитализировали. 

Начался пожар, его уже потушили спасатели. Уничтожено четыре дома, еще 25 повреждены, побиты пять хозяйственных сооружений, почти 20 машин и газопровод. 

Также россияне ударили по инфраструктурному объекту, там есть разрушения. 

Читайте также: Россия ударила ракетами по Днепру, Киеву, Харькову и другим, разрушены дома – фото, видео

Дмитрий Гриниченко
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