Днепр. Россия ударила ракетами по инфраструктуре и частному сектору, восемь раненых — фото

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры и частному сектору в Днепре, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, по предварительным данным, противовоздушная оборона региона сбила девять крылатых ракет и три беспилотника.

Враг попал в частный сектор — восемь пострадавших, среди них два парня 9 и 16 лет. Четверых человек госпитализировали.

Начался пожар, его уже потушили спасатели. Уничтожено четыре дома, еще 25 повреждены, побиты пять хозяйственных сооружений, почти 20 машин и газопровод.

Также россияне ударили по инфраструктурному объекту, там есть разрушения.

Прошлой ночью была аналогичная атака россиян: оккупанты запустили 13 ракет по военному аэродрому, но все они были уничтожены.

Спикер ВС ВСУ Игнат объяснил, почему ракеты долетели в Хмельницкую область.

Raytheon Technologies планирует произвести еще пять батарей Patriot для Украины.

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