Дніпро. Росія вдарила ракетами по інфраструктурі та приватному сектору, вісім поранених — фото

Російські окупанти завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури та приватному сектору у Дніпрі, є постраждалі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, за попередніми даними, протиповітряна оборона регіону збила дев'ять крилатих ракет і три безпілотники.

Ворог влучив у приватний сектор — вісім постраждалих, серед них двоє хлопців 9 та 16 років. Чотирьох людей госпіталізували.

Почалася пожежа, її вже загасили рятувальники. Знищено чотири будинки, ще 25 пошкоджено, побито п'ять господарських споруд, майже 20 машин та газопровід.

Також росіяни вдарили по інфраструктурному об'єкту, там є руйнування.

Минулої ночі була аналогічна атака росіян: окупанти запустили 13 ракет по військовому аеродрому, але всі вони були знищені.

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