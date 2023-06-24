RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Дніпро. Росія вдарила ракетами по інфраструктурі та приватному сектору, вісім поранених — фото

Этот материал также доступен на русском
24.06.2023, 07:51
Дніпро. Росія вдарила ракетами по інфраструктурі та приватному сектору, вісім поранених — фото - Фото
Наслідки удару по Дніпру (Фото: Дніпропетровська ОВА)

Російські окупанти завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури та приватному сектору у Дніпрі, є постраждалі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, за попередніми даними, протиповітряна оборона регіону збила дев'ять крилатих ракет і три безпілотники.

Ворог влучив у приватний сектор — вісім постраждалих, серед них двоє хлопців 9 та 16 років. Чотирьох людей госпіталізували.

Почалася пожежа, її вже загасили рятувальники. Знищено чотири будинки, ще 25 пошкоджено, побито п'ять господарських споруд, майже 20 машин та газопровід.

Також росіяни вдарили по інфраструктурному об'єкту, там є руйнування.

Читайте також: Росіяни вдарили ракетами по Дніпру, Києву, Харкову та інших містах, зруйновано будинки – фото, відео

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДніпроппоракетний ударсергій лисак
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 