До 30% осужденных в Украине могут быть мобилизованы в ВСУ – Минюст

В настоящее время в ВСУ проходят службу более 8 000 заключенных

Евгений Пикалов (Фото:Probation in Ukraine/Facebook)

20%-30% осужденных в Украине могут быть мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины при необходимости. Об этом в интервью Укринформу рассказал заместитель министра юстиции Евгений Пикалов.

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На сегодняшний день в армии проходят службу 8300 осужденных, среди которых 100 женщин. Еще заявления от 1000 человек находятся на рассмотрении.

"Если говорить о потенциале этой инициативы, по нашим прогнозам, около 20-30% от общего количества осужденных в Украине могут воспользоваться этой возможностью и встать на защиту государства", – заявил Пикалов.

По его словам, в условиях продолжающейся российской агрессии осужденные могут стать важным резервом для усиления способностей обороны Украины. В Минюсте также рассматривают их мобилизацию как механизм ресоциализации.

Заместитель министра юстиции также рассказал, что общее количество осужденных в Украине составляет 37 000 человек. Однако не все они подпадают под критерии, необходимые для службы в армии. Речь идет о состоянии здоровья, а также статьях, по которым они отбывают наказание.

"Например, не могут (быть мобилизованы лица, осужденные) за терроризм, за коррупционные, половые преступления, за преступления против основ нацбезопасности. По статистике, 57% – осуждены за имущественные преступления, 11% – это статья о незаконном обращении наркотиков", – подчеркнул Пикалов.