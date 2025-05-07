До 30% засуджених в Україні можуть бути мобілізовані до ЗСУ – Мін'юст
20%-30% засуджених в Україні можуть бути мобілізовані до лав Збройних сил України за потреби. Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів заступник міністра юстиції України Євген Пікалов.
На сьогодні у війську проходять службу 8300 засуджених, серед яких 100 жінок. Ще заяви від 1000 осіб перебувають на розгляді.
"Якщо говорити про потенціал цієї ініціативи, за нашими прогнозами, близько 20-30% від загальної кількості засуджених в Україні можуть скористатися цією можливістю та стати на захист держави", – заявив Пікалов.
За його словами, в умовах російської агресії, що триває, засуджені можуть стати важливим резервом для посилення спроможностей оборони України. У Мін'юсті також розглядають їхню мобілізацію як механізм ресоціалізації.
Заступник міністра юстиції також розповів, що загальна кількість засуджених в Україні сягає 37 000 осіб. Однак не всі вони підпадають під критерії, необхідні для служби у війську. Йдеться про стан здоров'я, а також статті, за якими вони відбувають покарання.
"Наприклад, не можуть (бути мобілізовані особи, які засуджені) за тероризм, за корупційні, статеві злочини, за злочини проти основ нацбезпеки. За статистикою, 57% – засуджені за майнові злочини, 11% – це стаття про незаконний обіг наркотиків", – підкреслив Пікалов.
- 30 квітня у Міноборони пояснили запит до МОЗ про розбронювання медиків. Зазначається, що йдеться про тих, хто пройшов підготовку.
- Тарас Чмут в інтерв’ю LIGA.net пояснив, чому українській армії потрібна молодь, і навів як приклад солдатів КНДР. Також, за його словами, дуже мало людей з бізнесу здатні показати результат в армії.