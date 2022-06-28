До шести батальонов. Беларусь сосредоточила войска на границе с Украиной — Минобороны
До шести батальонов армии Беларуси усиливают границу с Украиной в Гомельской и Брестской области. Об этом заявил на брифинге заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузянык.
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По его словам, на Волынском и Полесском направлениях подразделения Беларуси силами до шести батальонов усиливают участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях, а также пытаются вести воздушную разведку в приграничных с Украиной и Польшей районах.
Он отметил, что продолжается сохраняться угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.
Мотузяник заявил о сообщениях украинской разведки о том, что пока не наблюдается признаков формирования наступательной группировки на территории Беларуси, одновременно напомнив, что в Беларуси готовятся российский диверсионные группы.
- Ранее армия Беларуси разместила деревянные муляжи танков у границы с Украиной и начала привлекать в этот район срочников.
- Президент Владимир Зеленский заявил об угрозе нападения на Украину со стороны Беларуси.
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