UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

До шести батальонов. Беларусь сосредоточила войска на границе с Украиной — Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 14:42
До шести батальонов. Беларусь сосредоточила войска на границе с Украиной — Минобороны - Фото
Армия Беларуси (Фото: Минобороны Беларуси)

До шести батальонов армии Беларуси усиливают границу с Украиной в Гомельской и Брестской области. Об этом заявил на брифинге заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузянык. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, на Волынском и Полесском направлениях подразделения Беларуси силами до шести батальонов усиливают участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях, а также пытаются вести воздушную разведку в приграничных с Украиной и Польшей районах.

Он отметил, что продолжается сохраняться угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

Мотузяник заявил о сообщениях украинской разведки о том, что пока не наблюдается признаков формирования наступательной группировки на территории Беларуси, одновременно напомнив, что в Беларуси готовятся российский диверсионные группы. 

Читайте также: Армия Лукашенко роет окопы. К чему готовится Беларусь на границе с Украиной

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война беларусь граница с Украиной
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 