До шести батальонов. Беларусь сосредоточила войска на границе с Украиной — Минобороны

До шести батальонов армии Беларуси усиливают границу с Украиной в Гомельской и Брестской области. Об этом заявил на брифинге заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузянык.

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По его словам, на Волынском и Полесском направлениях подразделения Беларуси силами до шести батальонов усиливают участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях, а также пытаются вести воздушную разведку в приграничных с Украиной и Польшей районах.

Он отметил, что продолжается сохраняться угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

Мотузяник заявил о сообщениях украинской разведки о том, что пока не наблюдается признаков формирования наступательной группировки на территории Беларуси, одновременно напомнив, что в Беларуси готовятся российский диверсионные группы.

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Дмитрий Гриниченко

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