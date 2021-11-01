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Добкин заявил, что оспорит в суде результаты выборов мэра Харькова

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 23:22
Добкин заявил, что оспорит в суде результаты выборов мэра Харькова - Фото
Михаил Добкин (Скриншот видео Украина 24/Youtube)

Кандидат в мэры Харькова, самовыдвиженец Михаил Добкин заявил, что оспорит в суде результаты выборов, которые обнародовали сегодня, 1 ноября, во время заседания территориальной избирательной комисии. Об этом Добкин сообщил в Facebook.

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"Члены комиссии не удосужились дать ни одной оценки хотя бы одной из сотен жалоб поступивших в избирательные комиссии по поводу фальсификаций итогов голосования", – написал Добкин. 

Он заявил, что будет оспаривать в суде результаты выборов мэра в Харькове.

"Я иду в суд. Тут дело не в "Добкине с его амбициями".  У нас, у всех харьковчан, при Терехове уже второй раз нагло украли право избирать себе мэра города! Избирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа", – заявил Добкин.

По словам областного координатора по наблюдению за выборами в Харьковской области, видео брифинга которого опубликовала в Facebook ОПОРА-Харьков, у городской ТИК были основания обнародовать результаты выборов, поскольку пока не поступало жалоб на работу участковых и территориальных избирательных комиссий. 

Он отметил, что есть еще два дня на оспаривание результатов.

В ОПОРЕ пояснили, что пока не подавали жалобы, потому что продолжают проверять информацию о нарушениях избирательного процесса – в их распоряжении пока нет всех протоколов. Сейчас у ОПОРЫ вызывают вопросы 467 голосов за Игоря Терехова, зафиксированные в протоколах комиссий, которые не соответствуют подсчетам наблюдателей.

ОПОРА начнет подавать жалобы завтра и будет требовать пересчета голосов на тех участках, где зафиксировано несовпадение результатов голосов в протоколах и у наблюдателей.

Добкин заявил, что оспорит в суде результаты выборов мэра Харькова
  • Вчера, 31 октября, в Харькове прошли выборы мэра. По данным ЦИК, явка составила 28,29%.
  • Экзитпол Центра социального мониторинга отдает Терехову победу с результатом 51,9%. Экзитпол New Image Marketing Group дает Терехову 53,8% голосов.
  • Добкин заявлял, что экзитполам не верит, а Терехов уверен: его результат был бы лучше при более высокой явке.
  • Подсчеты ОПОРЫ данных с 99% избирательных участков: Терехов – 50,06% (статистическая погрешность – 1,1%), Добкин – 28,21% (статистическая погрешность - 0,8%). Для победы в один тур необходимо набрать 50% + один голос. 
  • Добкин фактически признал поражение на выборах. По данным сети ОПОРА, предвыборная кампания в Харькове сопровождалась масштабными злоупотреблениями админресурса в интересах Терехова и фактическим совмещением агитационной и должностной активности: была агитация за счет реализации бюджетных программ и инициатив горсовета, расходы на которые могли составить около 1,65 млн грн средств налогоплательщиков.
  • ОПОРА заявила, что выявила сфальсифицированные протоколы подсчета голосов на девяти участках в Новобаварском районе Харькова.  
  • Харьковская городская ТИК объявила о победе Терехова на выборах мэра.
Наталия Медведева
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Харьков опора михаил добкин выборы мэра игорь терехов
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