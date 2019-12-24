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Добровольцы АТО будут с соцгарантиями: Зеленский подписал закон

Добровольцы АТО будут с соцгарантиями: Зеленский подписал закон - Фото
Владимир Зеленский (скриншот из видеозаписи)
24.12.2019, 08:36

Закон предусматривает предоставление статуса тем, кто участвовал в АТО не менее 30 календарных дней (по совокупности дней пребывания)

Вчера, 23 декабря, президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении добровольцам статуса участника боевых действий. Об этом пишет Министерство ветеранов, ссылаясь на карточку документа на сайте Рады.

Закон дает право членам добровольческих формирований, которые участвовали в защите независимости и суверенитета Украины во время антитеррористической операции и не вошли в состав того или иного силового ведомства, получить статус УБД. Что, в свою очередь, дает предусмотренные законом о ветеранах и членах их семей соцгарантии.

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Решение о предоставлении статуса будет принимать межведомственная комиссия.

  • 4 декабря 2019-го Рада проголосовала за соцгарантии и права участников боевых действий для добровольцев АТО/ООС, едва не дав гарантии и боевикам.
  • По различным оценкам, сейчас в Украине около 3000 добровольцев без какого-либо официального статуса и прав.
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АТО добровольцы убд социальные гарантии
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