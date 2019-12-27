Добровольцы-иностранцы АТО/ООС смогут получить вид на жительство

Иностранным бойцам-добровольцам, которые воевали на Донбассе за силы АТО/ООС и хотят получить паспорт Украины, предоставили такой процедурный механизм. Об этом сообщил в Telegram-канале премьер Алексей Гончарук, ссылаясь на решение правительства.
Ранее добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, которое является первым шагом для получения гражданства. Сейчас Кабмин утвердил такой механизм.
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