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Добровольцы-иностранцы АТО/ООС смогут получить вид на жительство

Добровольцы-иностранцы АТО/ООС смогут получить вид на жительство - Фото
Добровольцы батальона "Донбасс", август 2014 года (фото — afterilovaisk.com)
27.12.2019, 13:25

Решение Кабмина упрощает подачу документов для получения гражданства, но финальный вердикт будет приниматься в соответствии с законодательством

Иностранным бойцам-добровольцам, которые воевали на Донбассе за силы АТО/ООС и хотят получить паспорт Украины, предоставили такой процедурный механизм. Об этом сообщил в Telegram-канале премьер Алексей Гончарук, ссылаясь на решение правительства.

Ранее добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, которое является первым шагом для получения гражданства. Сейчас Кабмин утвердил такой механизм.

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  • 6 июня 201-го Рада приняла закон о представлении гражданства иностранцам и лиц без гражданства, воевавшим на Донбассе за Украину. По закону, этих лиц нельзя принудительно выдавать стране-агрессору или той стране, которая поддерживает агрессию против Украины.
  • 2 августа РФ упростила предоставление украинцам вида на жительство.
  • 23 августа предоставлено гражданство 11 иностранцам, защищавшим Украину.

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АТО гражданство добровольцы
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